Tidligere cykelrytter Gert Frank er død

Den tidligere cykelrytter Gert Frank er gået bort, oplyser hans søn Martin Frank i et opslag på Facebook.

- Det er med stor sorg, at jeg kan meddele, at min far Gert Frank er sovet stille ind. Æret være hans minde, skriver han.

Gert Frank bliver af mange betegnet som en af de bedste seksdages-ryttere i historien, og han var den helt store stjerne under løbene i 1970'erne og 1980'erne, hvor det blev til adskillige triumfer. Hele 20 gange stod han øverst på sejrsskamlen.

Hans-Herik Ørsted og Gert Frank, da de blev europamestre i parløb i Forum.

Frank kunne også skrive olympisk deltager og endda medaljetagere på CV'et, da han sammen med Verner Blaudzun, Jørgen Emil Hansen og Jørgen Lund vandt bronze med det danske 100 kilometerhold.

Han blev 62 år gammel.

