Tidligere cykelstjerne fængslet

Faldet fra tinderne kan være voldsomt. Sådan ser det i hvert fald ud for franske Christophe Moreau, der i starten af 2000'erne blev udskreget som den næste franske Tour de France-vinder siden Bernard Hinault i 1985.

Moreau nåede så langt som en fjerdeplads i 2000, inden han året efter vandt prologen og kørte to dage i den gule trøje.

De gule minder er dog langt borte for tiden, for den nu 51-årige franskmand har noget helt andet at tænke på.

Således beretter flere schweiziske medier, at Moreau søndag aften blev anholdt på sin bopæl i den schweiziske by Porrentruy anklaget for dødstrusler og vold mod sin eks-hustru, Emilie - som han pudsigt nok mødte på podiet til Tour de France, hvor hun var præmie-pige.

Annonce:

Vidner fortæller til avisen Le Matin, at politiet op til anholdelsen havde holdt Moreaus hjem under observation, og at den tidligere top-rytter var beruset, da han blev anholdt, og han blev derfor sendt direkte i detentionen.

Christophe Moreau har tidligere haft problemer med alkohol - sidste år blev han frakendt kørekortet, da han blev stoppet i sin bil med en tårnhøj promille på 2,16.

Christophe Moreau med tungen ud af munden - meget genkendeligt. Foto: Stefano Rellandini/Reuters/Ritzau Scanpix

Moreau var i sin aktive karriere altid let genkendelig, da han ofte lod tungen hænge langt ud af munden, når anstrengelserne blev store. Det blev de ofte for franskmanden, der havde sine styrker i bjergene og på enkeltstarterne.

Derfor var han ofte i spil til den samlede sejr i etapeløb, og 2 af hans 21 sejre er da også kommet i det store opvarmningsløb til Tour de France, Critérium du Dauphiné, hvor han sejrede i 2001 og 2007.

Christophe Moreau startede sin professionelle karriere på det skandaleombruste Festina-hold, hvor han i 1998 først blev testet positiv for anabole steroider under netop Critérium du Dauphiné.

Annonce:

Han fik dog lov til at fortsætte uden straf, da man godtog forklaringen om, at det var en medhjælper på holdet, der havde skylden for, at Moreau havde indtaget steroidet.

Glæden varede dog kun en måned, da hele holdet blev taget ud af Tour de France i den såkaldte Festina-affære. Hefr erkendte Moreau brugen af epo, og han blev idømt karantæne i seks måneder.