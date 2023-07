Tidligere cykelstjerne køber millionbolig i København

Den tidligere cykelrytter Jakob Piil har købt en lejlighed på Papirøen for et klækkeligt millionbeløb

Den tidligere danske cykelstjerne Jakob Storm Piil har haft pengepungen fremme.

Han har nemlig købt ny lejlighed med sin partner Heidi Manley Rosholm på Papirøen i København.

Og det er ikke just billigt, skal jeg hilse at sige.

7,9 millioner kroner har parret måtte punge ud med for at få ejerskab over den splinternye lejlighed på Papirøen, der stod færdig i 2023.

Det fremgår hos Tinglysningen.

For det klækkelige millionbeløb får Jakob Piil 88 kvadratmeter at boltre sig på fordelt på tre værelser.

Foto: Claus Bonnerup

Fremragende år

Den nu 50-årige dansker fik for alvor tur i sin karriere, efter han skiftede til storholdet Team CSC i 2000.

Efter et år, hvor det var lige ved og næsten for Piil, fik han for alvor hul på bylden i 2002, hvor han både vandt Paris-Tours og Post Danmark Rundt.

Året efter toppede danskeren så det hele, da han vandt 10. etape i Tour de France, hvor han slog Fabio Sacchi i en spurt.