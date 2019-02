Tidligere rytter smuglede narko i cyklen

En tidligere professionel cykelrytter er blevet arresteret i Italien, hvor han fungerede som mellemled i kokain-handler.

Det drejer sig om den 30-årige colombianer Juan Pablo Valencia, der har fungeret som kurér og fragtet kokain fra Montegranaro ved Adriaterhavet og længere nordpå i landet.

Efter et tip fik det lokale politi lokaliseret Valencia, der blev anholdt, da han på mountainbike forlod sit hjem. Under anholdelsen forsøgte han at bortskaffe to pakker, der viste sig at indeholde i alt 20 gram ren kokain. Det skriver den italienske avis Il Resto del Carlino.

En undersøgelse af hjemmet afslørede yderligere 40 gram ren kokain og 4000 euro (30.000 kroner) i kontanter. Desuden fandt politiet tegn på, at Valencia havde smuglet stoffet gemt i sin sadelpind.

Juan Pablo Valencia kørte fra 2012 på det colombianske hold Team Colombia, der lukkede i 2015. Holdet nød dengang relativt stor succes og blev inviteret med til mange store løb - blandt andet Giro d'Italia i 2014 og Vuelta a España året efter. Det sidste løb i øvrigt med Juan Pablo Valencia hele vejen med til mål i Madrid, hvor han blev en samlet nummer 87.

Team Colombia var frem til lukningen i 2015 leverandør af en stribe talenter til cykelsportens top. Således har de nuværende WorldTour-profiler Nairo Quintana, Sergio Henao, Esteban Chaves, Darwin Atapuma og Jarlinson Pantano optrådt på holdet.

Se også: Doping-høring udsat: Skandale-læge udeblev igen

Se også: Drama ved seksdagesløbet: Rytter og arrangør i infight

Se også: Dopingfældet toprytter: 'Man skulle være ekstremt dum og uvidende'