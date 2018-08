Tidligere toprytter død - blev blot 43 år

Historien om Javier Otxoa er en af de mere triste.

Den spanske rytter blev som 26-årig invalideret og tvunget til at trække sig fra en lovende karriere på landevejen. Men han kom tilbage som paracyklist og vandt tre OL-medaljer.

Fredag døde han efter længere tids sygdom - han blev 43 år.

Inkarnerede cykelfans vil huske Javier Otxoa for sin sejr på Hautacam under Tour de France i 2000. Her var Kelme-rytteren i udbrud og holdt lige nøjagtig en jagtende Lance Armstrong bag sig og kunne i strid regn køre sig først over stregen.

Desuden kunne han derefter iføre sig den prikkede bjergtrøje, som han holdt i tre etaper, inden han tabte den til sin holdkammerat Santiago Botero.

Javier Otxoa på vej mod karrierens største sejr på Hautacam i 2000. Foto: All Over Press

Et halvt år senere blev hans liv forandret radikalt, da han sammen med sin tvillingebror Ricardo, der også kørte for Kelme, blev kørt ned på en træningstur i Malaga.

Ricardo døde på stedet, mens Javier brækkede arme, ben, ribben og pådrog sig skader på rygsøjlen og i hovedet.

I 2002 måtte han erkende, at han aldrig ville kunne cykle som professionel igen, og han kastede sig derfor over paracykling.

Her kvalificerede han sig til de paralympiske lege i Athen i 2004, hvor han vandt guld i et kombineret linjeløbet og enkeltstart, mens han tog sølv i individuelt forfølgelsesløb. Fire år senere i Beijing vandt han guld på enkeltstart og sølv i linjeløbet.

De senere år var han dog så svækket, at han måtte køre rundt i kørestol, men han var på plads i 2015, da Vueltaen senest var forbi hans hjemby Alhaurin de la Torre i Malaga. Det ville han formentlig også have været, når Vuelta-feltet på mandag har mål netop der.

2. september skulle Gran Premio Javier Otxoa have været kørt i Alhaurin de la Torre - et cykelløb for pararyttere. Det er dog blevet aflyst efter Otxoas dødsfald.

