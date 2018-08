Tidligere toprytter død: Fik hjertestop af insektbid

Den tidligere tyske cykelrytter Andreas Kappes er død 52 år gammel efter at være blevet bidt af insekt

Tyskland mistede natten til tirsdag en af sine tidligere topryttere, da 52-årige Andreas Kappes på tragisk vis afgik ved døden.

Ifølge flere tyske medier fik Andreas Kappes med al sandsynlighed hjertestop efter at være blevet bidt af et insekt.

Den tyske eks-rytter var aktiv som professionel fra 1987-2001, og deltog blandt andet i Tour de France fem gange for blandt andre Gerolsteiner og Telekom.

Det var dog i løb som Paris-Nice, Giro d'Italia og Tour de Suisse, at tyskeren tog sine største sejre, indtil han blev dømt for brug af doping i 1997 og fik et halvt års karantæne ifølge Spiegel og Welt.

Artiklen fortsætter under billedet.

Andreas Kappes kører først over målstregen på femte etape af Tyskland Rundt i 1999. Foto: All Over Press

Senere i karrieren skiftede han til primært at køre på bane frem for landevej.

Andreas Kappes var desuden direktør for cykelløbet Tour de Neuss helt frem til sin død.

Løbet blev kørt onsdag, og der blev blandt andet holdt et minuts stilhed for at ære den tidligere cykelrytter.

Andreas Kappes i sin tid som banerytter. Foto: All Over Press

