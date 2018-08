Tidligere toprytter død: Hjalp Indurain til storhed

Den tidligere franske cykelstjerne Armand de Las Cuevas døde torsdag på øen Réunion.

Det meddeler den franske cykelunion for professionelle (UNCP) i en officiel erklæring. Ifølge flere franske medier er der tale om et selvmord.

- UNCP har sørgmodigt erfaret, at den tidligere franske mester Armand de Las Cuevas er død i en alder af 50 år. Vores dybeste kondolencer går til hans familie og kære, lyder det.

L UNCP a la tristesse d apprendre le décès de l ancien grand champion Français Armand De Las Cuevas à l age de 50 ans. Nos sincères condoléances à sa famille et a ses proches pic.twitter.com/p13KXqCFkL — UNCP (@ContactUncp) 3. august 2018

Armand de Las Cuevas var kendt som en af 90'ernes store franske cykelryttere, og hans resultater tæller et fransk mesterskab (1991), triumf i klassikeren San Sebastian (1994) og Critérium du Dauphiné (1998) , samt etapesejr i Giro d'Italia (1994).

Han indstillede karrieren i 1999 efter at have været aktiv som professionel i 10 år. Han opnåede tre deltagelser i Tour de France, men gennemførte kun en enkelt gang og gjorde aldrig stort væsen af sig i det franske etapeløb.

I 1992 figurerede han som hjælper for den femdobbelte vinder Miguel Indurain på Banesto-mandskabet. Han var også ved spanierens side under dennes triumf i Giroen samme år.

Generelt stod de Las Cuevas ofte i skyggen af andre topryttere, der ikke nødvendigvis var bedre end ham, men forvaltede talentet mere bemærkelsesværdigt.

Foto: All Over Press

Ifølge den franske avis Le Monde var den nu afdøde profil anset for at være sin generations største talent i fransk cykelsport.

Modsat stjerner som Laurent Jalabert (49 år) og Richard Virenque (48) fik Armand de Las Cuevas bare aldrig indfriet potentialet til fulde.

Men den tidligere franske mester var heller ikke skabt til at være frontfigur. Han havde det angiveligt bedst i ly for rampelyset. En skrøbelig karakter, der var god til at cykle og gjorde det til sin levevej. Hverken mere eller mindre.

Derfor har han heller ikke fortrudt, hvordan han forvaltede sin karriere.

- Jeg gjorde mit job, som handlede det om at gå til fabrikken. Mit liv kunne have været et helt andet, hvis jeg havde opført mig som Virenque. Han vidste, hvordan man skulle optrådte i medierne, har de las Cuevas tidligere sagt.

Men Indurains tidligere hjælper gjorde det på sin måde. Der var ingen, der skulle sætte ham i bås, og efter karrieren blev afsluttet, forsøgte han sig endda med en karriere inden for boksning.

Tiden med parader på programmet blev dog kortvarig, og han stoppede efter bare tre officielle kampe.

Foto: All Over Press

