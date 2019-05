Tidligere toprytter erkender doping: Fyret øjeblikkeligt

Fortidens dopingsyndere fortsætter med at gå til bekendelse.

Denne gang er det den tidligere tyske toprytter Danilo Hondo, der erkender sine synder over for det tyske medie ARD.

Hondo blev allerede i 2005 knaldet for at bruge det ulovlige stof carphedon. Her fik han to års karantæne efter tovtrækkeri i diverse retsinstanser og blev fyret af sit daværende hold Gerolsteiner.

Denne gang er det dog bloddoping, som den nu 45-årige tysker indrømmer at have brugt i 2011, da han kørte for Lampre.

- Som landstræner for Schweiz, hvor jeg har arbejdet med mange unge ryttere de seneste år, har jeg været meget aktiv i kampen mod doping. Derfor var det relativt klart, at jeg må stå ved det, når jeg er involveret i den her sag, lyder det ifølge ARD fra Hondo.

Hondo refererer til den såkaldte Erfurt-sag, der har sendt rystelser gennem skisport-verdenen i år. Det var i samme sag, at skiløberen Max Hauke blev filmet, mens han bloddopede sig.

Danilo Hondo under Tour de France i 2004, da han kørte for Gerolsteiner. Han blev fyret året efter og fik en karantæne på to år for at bruge et ulovligt stof. Foto: Paolo Cocco/Ritzau Scanpix

Danilo Hondo er den tredje cykelrytter, der erkender at have været en del af Erfurt-lægen Mark Schmidts dopingring. I marts blev de to østrigere Georg Preidler og Stefan Denifl suspenderet i samme sag. De to er begge fortsat aktive cykelryttere.

Indrømmelsen har også allerede fået konsekvenser for Danilo Hondo, selvom den aktive karriere for længst er forbi.

Tyskeren er således blevet fyret fra sit job som landstræner for Schweiz. Han stoppede karrieren i 2014 efter 17 år på højeste niveau.

