Tidligere toprytter stiller op for Berlusconi

Den tidligere Paris-Roubaix-vinder Sonny Colbrelli går ind i politik og vil stille op til regionalvalg i Lombardiet for den tidligere premierminister Silvio Berlusconis parti

For et år og tre måneder siden vandt han det måske største endagsløb overhovedet i cykelsporten: Paris-Roubaix.

Nu vil 32-årige Sonny Colbrelli være politiker.

Det skriver flere italienske medier, bl.a. Corriere della Sera.

Han kommer til at stå på kandidatlisten ved det næste regionalvalg i Lombardiet - opstillet for den tidligere italienske regeringschef Silvio Berlusconis konservative parti, Forza Italia.

86-årige Silvio Berlusconi (tv) i selskab med regeringsfællerne Giorgia Meloni og Matteo Salvini. Foto: Roberto Monaldo/Ritzau Scanpix

Partiet danner regering med Matteo Salvinis højrepopulistiske parti Lega og premierminister Giorgia Melonis ditto, Fratelli d'Italia.

Regionalvalget i Lombardiet finder sted 12. og 13. februar.

Fik hjertestop

Tilbage i marts efterlod Sonny Colbrelli den internationale cykelverden i chok, da han efter en etape i Catalonien Rundt blev ramt af et hjertestop.

Heldigvis lykkedes det de tilstedeværende læger at vække ham.

Efterfølgende fik Colbrelli indopereret en defibrillator, en slags avanceret pacemaker.

Så charmerende så Sonny Colbrelli ud efter 257,7 kilometers brostensløb, da han vandt Paris-Roubaix i 2021. Foto: Yves Herman/Ritzau Scanpix

Karrierestop

På grund af hjerteproblemerne blev 1. etape af Catalonien Rundt 2022 italienerens sidste professionelle cykelløb.

I efteråret valgte Colbrelli officielt at indstille karrieren, der har budt på hele 34 sejre som professionel.

Ud over triumfen i Paris-Roubaix har sprinteren bl.a. vundet Benelux Tour og EM.

Nu kommer han i stedet til at sprinte mod stemmeboksen for at sætte kryds ved sig selv.