Tidligere Tour-rytter fundet død på hotel

Cykelsporten er endnu en gang ramt af et alt for tidligt dødsfald.

Franskmanden Walter Bénéteau er i en alder af 50 år fundet død på et hotel på Bali, men det er endnu uvist, hvad dødsårsagen er, skriver flere internationale medier.

Den franske rytterforening UNCP bekræfter dødsfaldet på Twitter.

- Det er med stor sorg, at vi er blevet bekendt med, at vores ven og tidligere mester Walter Bénéteau er død i en alder af 50 år. Vi sender vores kondolencer til hans pårørende og familie, skriver de.

Han døde ifølge oplysningerne lørdag.

Foto: JACK GUEZ/Ritzau Scanpix

Den franske sprinter kørte for Bonjour, som efterfølgende blev til Brioches La Boulangère og Bouygues Telecom, fra 2000 til 2006 og formåede rent faktisk at gennemføre Tour de France syv gange på stribe.

Han bedste resultat var en slutplacering som nummer 42.

De største resultater kom dog i endagsløbet Boucles de l'Aulne, som han vandt to gange i 2000 og 2003.

Hans tidligere hold går i dag under navnet Team TotalEnergies, og de har også markeret dødsfaldet på de sociale kanaler.

- Det er med stor sorg, at vi har modtaget nyheden om Walter Bénéteaus død. Han var en rytter med et stort hjerte og en del af Team-familien. Han vil for evigt være i vores erindring.

- Holdet sender sine kondolencer til hans familie og pårørende.

Ud over syv Tour de France-løb kørte han også en enkelt Giro d'Italia og Vuelta a España .