Tidligere Tour-vinder måber over dansker

Jonas Vingegaard fastholdt sin Tour de France-føring i sikker stil, men også en anden dansker kørte sig i fokus på 17. etape i Pyrenæerne.

Store Mikkel Bjerg leverede så stærk en præstation på vej op ad stigningerne, at adskillige store navne måtte opgive at hænge på favoritgruppen.

Løbets nummer tre, Geraint Thomas, der endte med at tabe mere end to minutter til Vingegaard og Pogacar, er nærmest i chok over Bjerg, der mest er kendt for sine evner på flad vej.

Adspurgt om han havde regnet med den offensive kørsel fra Pogacars stærkt decimerede UAE Emirates-hold, lyder det fra den tidligere Tour-vinder:

- Nej det forventede jeg ikke. Og slet ikke fra Bjerg. Wow, han lavede et vanvittigt stykke arbejde, når man tænker på, hvilken type rytter han er. Det er til at grine ad, at han kunne gøre så ondt på mig på en stigning.

- Fair play til dem, de gav det virkelig et skud, siger Thomas.

Bjergs høje tempo kostede to af Thomas' stærkeste holdkammerater, Adam Yates og Tom Pidcock, pladserne i frontgruppen.

Og senere, da Brandon McNulty havde overtaget Bjergs føringsarbejde, måtte Thomas selv give fortabt.

- Jeg følte mig ikke helt ovenpå pedalerne, som jeg har gjort tidligere i løbet.

- Jeg besluttede at vente på gruppen bagved i stedet for at 'gå i rødt' for at nå op til førergruppen med risiko for at eksplodere og tabe endnu mere tid, siger Thomas.

Beslutningen gjorde, at Thomas kom i mål som nummer fire og vandt tid på samtlige forfølgere i klassementet. Til gengæld har han nu næsten fem minutter op til Vingegaard.