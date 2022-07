Tidligere Tour-vinder: Vingegaard er ikke kaptajn

For snart et halvt år siden meddelte Jumbo-Visma, at Jonas Vingegaard og Primoz Roglic ville få en delt kaptajnrolle i Tour de France.

Når cykelløbet fra fredag køres, skal den udmelding langt om længe stå sin prøve.

For kan danskeren trods sin andenplads sidste år forvente samme grad af opbakning og tiltro fra holdet som Roglic, som har vundet Vuelta a España tre gange og var mindre end et minut fra sejren i 2020?

Nej, mener den tidligere Tour-vinder Bradley Wiggins.

- Han kommer til at spille andenviolin i forhold til Roglic, eftersom Roglic formentlig er den klare leder på holdet, siger Wiggins, som i dag er cykelekspert hos Eurosport og discovery+.

- Men jeg tror, at han (Vingegaard, red.) vil være en værdifuld allieret i bjergene, når der kun er få ryttere tilbage, og de har flere kort at spille ud.

- Roglic vinder stort set alle løb, han stiller op i. Og Vingegaard er den nye dreng i klassen. Han er et stort talent og drog fordel af, at Roglic var væk sidste år. Han gjorde det godt og fik en podieplads, siger Wiggins.

Foto: Claus Bonnerup

Samtidig fremhæver vinderen fra 2012 Vingegaard som en rytter, der 'ikke er bange for noget'. Danskerens modenhed og ro er en sjældenhed, påpeger Wiggins.

Efter sin andenplads i sidste års Tour de France har Vingegaard kørt sig til flere topplaceringer i store løb. Senest blev han toer i Critérium du Dauphiné efter Roglic.

Selv om begge ser ud til at være stærkt kørende, ser Wiggins ingen fare for uenigheder på holdet.

- Hvis det viser sig ude på vejen, at Vingegaard er stærkere end Roglic, tror jeg, at Roglic vil være den første, der siger, at han skal gå efter det, vurderer den forhenværende Sky-stjerne.

Kampen mellem de to slovenere Roglic og Tadej Pogacar kan måske endda falde ud til Vingegaards fordel.

- Jeg tror, at der vil være noget katten efter musen over Roglic og Pogacar. Vingegaard kan drage fordel af det ved at snige sig væk og tage trøjen, siger han.

En 13 kilometer lang enkeltstart i København indleder fredag Touren.