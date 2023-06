Tidligere verdensmester spurter sig til sejr i Dauphiné

Det franske cykelpublikum fik mandag noget at glæde sig over.

Den tidligere verdensmester Julian Alaphilippe (Soudal) var hurtigst, da 2. etape af Critérium du Dauphiné skulle afgøres i en massespurt efter 167 kuperede kilometer.

I en tæt afslutning havde verdensmesteren fra 2020 og 2021 mest energi og skruede op for farten på det helt rigtige tidspunkt.

I den samlede stilling er Alaphilippe dog kun nummer to efter Christophe Laporte, der vandt søndagens etape i det franske løb. De to franskmænd står noteret for samme tid efter de to etaper.

Løbsfavoritten Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) var mandag med fremme i feltet til det sidste og krydsede målstregen som nummer 20, men mandagens etape var ikke udelukkende god for danskeren.

Tidligt på etapen var en række ryttere i asfalten, og massestyrtet førte til, at tre ryttere udgik af etapeløbet. Blandt dem var Vingegaard-hjælperen Steven Kruijswijk.

Danskeren Jonas Gregaard (Uno-X) var en del af et udbrud på etapen, men han spillede ingen rolle i afgørelsen af løbet.

Ti kilometer før mål blev etapens sidste reelle udbrud indhentet. På de afsluttende kilometer forsøgte flere at stikke af, men der var fuld samling, da løbet skulle afgøres.

Critérium du Dauphiné er et af de vigtigste forberedelsesløb inden Tour de France. Jonas Vingegaard er favorit til den samlede sejr i løbet, der strækker sig over otte etaper og slutter på søndag.

Løbets sidste fire etaper er de hårdeste, og det er her, Vingegaard forventes at gøre sig gældende.