Tidligere World Tour-dansker scorer tv-job

Asbjørn Kragh Andersen skal fremover kloge sig foran kameraet.

Den tidligere World Tour-rytter, der over for Ekstra Bladet i oktober bekræftede, at han indstiller karrieren, skal nemlig dele ud af sin viden som ekspert på Warner Bros. Discovery fra dags dato.

Det oplyser Eurosport i en pressemeddelelse.

- Jeg glæder mig virkelig meget til at opleve cykelsport fra den anden side af skærmen og på den måde få en anden indgangsvinkel til sporten. Jeg er meget begejstret for at blive en fast del af Discovery-holdet, og jeg håber, jeg kan bidrage med min insiderviden fra pelotonen, siger Asbjørn Kragh Andersen.

I løbet af sin karriere nåede han at køre Paris-Roubaix to gange og Flandern Rundt en enkelt gang, ligesom han delte hold med sin bror Søren Kragh Andersen ad flere omgange.

Udover at være ekspert skal Asbjørn Kragh Andersen også være kommentator.

- Asbjørn kommer direkte fra det professionelle cykelfelt og ind som ekspert hos os. Han kender gamet fra den absolut øverste hylde og har kæmpet om positionerne med de største ryttere i verden.

- Asbjørn skal både kommentere cykelløb og agere ekspert i vores talrige programmer rundt om cykelsporten, siger Søren Klæstrup, sportschef hos Warner Bros. Discovery.

I oktober sagde den tidligere World Tour-rytter til Ekstra Bladet, at han havde afvist en stabsrolle hos Team DSM.