En tragedie har ramt cykelverdenen.

Den 22-årige cykelrytter Tijl De Decker er afgået ved døden, efter at han styrtede voldsomt under en træning onsdag.

Det skriver Deckers hold Lotto Dstny på det sociale medie X.

'Det er med stor sorg, at vi kan konstatere, at Tijl De Decker er død efter en træningsulykke onsdag. Holdet er knust over denne nyhed og sender kærlighed og tanker til Tijls familie i denne utrolig svære tid,' skriver holdet i opslaget.

Det var under en træningstur i byen Lier, at Tijl De Decker styrtede. Han blev efterfølgende fragtet på hospitalet, hvor han havnede i kunstigt koma.

Den unge belgier vandt i år U23-udgaven af Paris-Roubaix og skulle fra næste sæson køre professionelt for Lotto Dstny.

Det grimme styrt sætter med garanti tanker i gang hos mange cykelfans og cykelryttere, der helt sikkert husker det fatale styrt i Schweiz Rundt, som Bahrain-Victorious-rytteren Gino Mäder var involveret i.

