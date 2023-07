Tilbage i gult: - Jeg er meget glad

Jonas Vingegaard ville gerne have taget sejren på 6. etape, men glæder sig enormt over at have fået førertrøjen

Duellen mellem Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar lever i den grad efter et brag af en 6. etape, der bød på vilde bjerge og en genrejsning i nær-Kristus stil.

For Pogacar formåede et rejse sig efter en skuffende 5. etape med stort tidstab og tage det meste tilbage med et veltimet angreb i de stejle hårnålesving på vej ud af byen Cauterets.

Han parkerede Jonas Vingagaard med 24 sekunder, så han med bonussekunder nu kun er 25 sekunder efter danskeren.

En lille lussing til Vingegaard, der på dagens andenplads kunne glæde sig over at være ny mand i løbets førertrøje.

- Først og fremmest er jeg meget glad for at være tilbage i den gule førertrøje. Det er altid fedt at kunne bære den.

- Selvfølgelig havde jeg håbet, at jeg i det mindste kunne have fulgt med Tadej - men han var meget stærk i dag, så han fortjente at vinde.

Annonce:

- Jeg ville også gerne have kunnet vinde etapen i dag, forklarede han efter etapen.

Ikke overrasket

Her kunne han også fortælle, at han ikke var overrasket over, at Tadej Pogacar trods en storstilet Jumbo-offensiv på Tourmalet med en ventende Wout Van Aert længere fremme som superhjælperytter kunne rejse sig efter sin krise på 5. etape.

- Det er jeg ikke. Vi har set det før.

- Jeg følte mig godt tilpas i dag og besluttede mig for at give den et skud.

- Han var tydeligvis rigtig stærk i dag, og han fortjente at vinde.

- Jeg tror, at det bliver en meget spændende Tour de France i år, siger Vingegaard.

Der er fornyet spænding i løbet, efter at Tadej Pogacar formåede at tage tid tilbage fra Jonas Vingegaard på 6. etape. Foto: Tariq Mikkel Khan

Fornyet optimisme

Det mente også Tadej Pogacar, der ellers hang noget med skuffen efter sit tidstab dagen inden.

- Da Jumbo-Visma begyndte at sætte tempo på Tourmalet, tænkte jeg helt ærligt, at hvis følelsen er den samme som i går, så kan vi lige så godt pakke kufferten og tage hjem.

Annonce:

- Men jeg formåede at holde deres hjul og køre smart og tage sejren til sidst, sagde sloveneren, der virkede fuld af fornyet optimisme.

- Jeg føler, at min form bliver bedre hver dag, og vi må aldrig give op.

De to kamphaner kan formentlig holde våbenhvile de to næste etaper, inden det søndag går løs på Puy de Dôme.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Jens Voigt udtalte inden Tour de France, at Jonas Vingegaard ikke ville kunne slå konkurrenten Tadej Pogacar - selv hvis han havde 50 hjælperyttere. Så efter onsdagens danske magtdemonstration ringede Ekstra Tour-værterne til cykellegenden for at bede om en undskyldning.

Se med i Ekstra Bladets dokumentar om Uno-X's holdet kamp mod Tour de France: