Tilbudt vild sponsoraftale midt under løb

Rolf Sørensen fik en noget sær mulighed for at lave nogle hurtige penge

Der er mange penge på spil i cykelløb, men det er sjældent, at de bliver forhandlet midt under et løb.

Det var dog alligevel tilfældet for Rolf Sørensen, da han en gang deltog i forårsklassikeren Milano-Sanremo.

Det fortæller han i Radio Tour.

Undervejs kørte en af løbets motorcykler op på siden af ham.

Men det var ikke hvem som helst. Personen var nemlig fra Rudy Projects, der er mest kendt for at producere solbriller og cykelhjelme.

Og han havde altså et helt særligt tilbud til den danske cykelrytter.

Rolf Sørensen fik et noget sært tilbud under et cykelløb. Foto: Jonathan Damslund

- Han kører op på siden af mig og siger, at Rudy lige har ringet, og at jeg får et eller andet latterligt beløb, 20.000 kroner, hvis jeg vinder, sagde fyren på motorcyklen, hvorefter han stak Rolf et par solbriller.

Meningen var så, at Rolf Sørensen skulle tage brillerne på, og på den måde cykle i mål med et par Rudy Projects solbriller.

Rolf Sørensen var dog ikke helt med på ideen og blev selv lettere frustreret.

- Jeg sagde til ham, at han kunne sige, at jeg skulle have en million kroner.

Den danske cykelrytters krav faldt ikke i helt gode hænder hos mellemmanden fra Rudy Projects.

- Så kom han ikke tilbage, tilføjede han slutteligt.

