Tinkov afviser Sky-sponsorat: Ren bullshit

Et spektakulært comeback til cykelsporten er ikke lige om hjørnet for Oleg Tinkov.

Den stenrige russer, der i 2013 købte Bjarne Riis' cykelhold og senere fyrede danskeren, skulle ellers ifølge den spanske avis AS have tilbudt Team Skys manager, Dave Brailsford, 150 millioner for at sponsorere holdet. Men over for Cyclingnews gør han det klart, at det på ingen måde er tilfældet.

- Jeg respekterer Brailsford, men historierne om, at jeg skal sponsere Team Sky er bullshit!

- Jeg har ingen planer om under nogen form at vende tilbage til cykelsporten, skriver Tinkov en række sms'er.

Han vil dog gerne bekræfte, at han har været i kontakt med Dave Brailsford - specielt når medierne var efter manageren i de mange møg-sager, der har klæbet sig til Team Sky, efter at det blev kendt, at både Bradley Wiggins og Chris Froome har vundet Tour de France med kortisol i blodet.

- Jeg har nogle gange været i kontakt med Dave over nogle beskeder, efter jeg forlod sporten.

- Jeg har bakket ham op i de 'hårde tider' - han er en stjerne! Jeg respekterer ham meget og synes stadig, at han er den bedste manager i cykelsporten, der trænger til flere Brailsford'er.

Mediegiganten Sky meddelte i første omgang, at den trækker sig som sponsor efter udgangen af 2019. Senere forlød det dog, at selskabets nye amerikanske ejere ville lade pengestrømmen flyde i 2020 med - dog kun 70 procent af det i forvejen astronomiske budget.

Oleg Tinkov har efter afviklingen af Tinkoff-Saxo koncentreret sig om sine egne selskaber. I særdeleshed Tinkoff Credit Systems, men også russerens nye hjertebarn, luksus-feriehuse.

