Tivoli vil lukke op til 25.000 ind Vingegaard-hyldest

Der var proppet på Plænen, da Tour de France-holdene i slutningen af juni blev præsenteret i Tivoli, og onsdag eftermiddag kan der meget vel blive proppet igen.

Når Jonas Vingegaard er blevet fejret på Rådhuspladsen i København, indtager han Tivoli sammen med en række andre Tour de France-ryttere, som endnu er unavngivet, og det bliver med plads til 25.000 gæster.

Arrangementet bliver skudt i gang klokken 16.00, oplyser Tivoli i en pressemeddelelse.

- Der findes næppe noget smukkere, end når drømme går i opfyldelse, og dette er jo blevet et rent eventyr, siger Tivoli-direktør Susanne Mørch Koch.

- Det giver så meget mening, at rytterne og Jonas Vingegaard kommer herind igen, da de jo var herinde for knap fire uger siden til holdpræsentationen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Tivolis pressechef, Torben Plank, og han oplyser, at man har inviteret alle de 10 danske ryttere, som stillede til start i årets Tour de France, ligesom deres familier også er velkomne.

Man har dog endnu ikke overblikket over, om alle kommer.

Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Det handler om at komme i god tid, for når der er lukket 25.000 gæster ind i Tivoli, så bliver dørene lukket.

Og på et spørgsmål om hvordan Tivoli har tænkt sig at håndtere de store menneskemængder, svarer Torben Plank, at man før har bevist, at det kan lade sig gøre.

- Vi ved godt, at der er mange, der kommer. Vi har jo før har haft store arrangementer af den her type, og der har vi fundet et godt leje.

- Man har jo før set, at der har været lukket for mange ind?

- Vi kommer til at følge udviklingen tæt i forhold til dem, der bliver lukket ind. Og ja.. Man kommer til at stå tæt. Vi havde et par udfordringer i foråret til nogle Fredagsrock-koncerter, men vi forventer, at alt kommer til at gå fint, siger pressechefen.

Hvis man kommer ind i tide, vil man få mulighed for at se bandet Saveus optræde, ligesom der vil blive holdt taler for Jonas Vingegaard og de øvrige ryttere.

Blandt andre Frankrigs ambassadør i Danmark, Christophe Parisot, vil sige et par ord, lyder det i pressemeddelelsen.

Der er almindelig entré til Tivoli, som vil donere ti procent af de entréindtægter, der genereres efter klokken 14.00, til Børns Vilkår og Børnetelefonen.

Ekstra Bladet var søndag i Paris, hvor Vingegaard blev hyldet efter sin sejr.

