Tjekkisk klatrer knuser konkurrenterne på kongeetapen

Tirsdag blev en stor dag for cykelrytteren Jan Hirt.

Den 31-årige tjekke kørte perfekt på Giro d'Italias kongeetape, som strakte sig over 202 kilometer med fire stigninger og mere end 5000 højdemeter.

På den sidste stigning doserede Intermarché-rytteren sine kræfter optimalt og kørte fra Lennard Kämna (Bora) og Thymen Arensman (DSM), da det gik allerstejlest opad.

Til sidst kørte han i ensom majestæt i mål som konge af løbets hårdeste etape.

Det er tjekkens med afstand største sejr i karrieren. Tidligere har han vundet etaper i de markant mindre løb Tour of Oman og Tour of Austria.

Blandt favoritterne skete der næsten ingen forskydninger. Halvandet minut efter Hirt kom Richard Carapaz (Ineos), Jai Hindley (Bora) og Mikel Landa (Bahrain) sammen i mål med Joao Almeida (UAE) kort efter.

Carapaz fører fortsat løbet, mens Hindley, Almeida og Landa ligger på de efterfølgende placeringer.

Stærke folk var med, da dagens store udbrud slap afsted. 42-årige Alejandro Valverde (Movistar), Lennard Kämna og Hugh Carthy (EF) tog på togt. Og altså også den senere vinder, Jan Hirt.

Lykkeridderne fik over fem minutters forspring, før feltet begyndte at røre på sig. Vincenzo Nibali havde tydeligvis meddelt sit hold, at han ville vinde, så Astana begyndte at trække på den hårde Mortirolo-stigning.

Det var dog først i dalen frem mod etapens næstsidste stigning, at forspringet for alvor begyndte at svinde ind, og da opstigningen mod toppen af Santa Cristina, etapens sidste stigning, gik i gang, var udbryderne godt tre minutter foran.

Lennard Kämna var den første til at teste kollegerne i udbruddet, og det gjorde han med manér. Med 15 kilometer til mål havde han et forspring på næsten et minut til forfølgerne.

Omtrent midtvejs oppe ad bjerget tog Thymen Arensman afsked med Valverde, Carthy og Hirt og gik på jagt efter Kämna. Kort efter fulgte Hirt efter, og sammen lukkede de et hul på 20 sekunder og kørte omgående fra Kämna.

Blandt favoritterne havde der længe været stilstand, men så angreb Mikel Landa. Kun Richard Carapaz i lyserødt og Jai Hindley kunne for alvor følge med, mens Joao Almeida haltede lidt efter.

Tempoet blev skruet alvorligt op, men favoritterne nåede aldrig de forreste.

I mellemtiden var Jan Hirt kørt fra Arensman, og selv om DSM-rytteren gjorde, hvad han kunne, var tjekken ikke til at hente.