To etapesejre: Men Søren skal ikke feste

Søren Kragh Andersen har brugt søndagen på at lade sine to etapesejre bundfælde sig

PARIS (Ekstra Bladet): Årets i særklasse bedste danske Tour-præstation står Søren Kragh Andersen for.

Den 26-årige fynbo kan tage fra Frankrig med to etapesejre, men da han under et løb lader sig styre af sit enorme konkurrence-gen, har han haft svært ved at glæde sig rigtigt over dem – i hvert fald indtil sidste etape.

- Jeg var stadig fokuseret på enkeltstarten, men siden den – hele dagen i dag – synes jeg, at jeg har ladet det synke mere og mere ind.

- Og jeg kan mærke, at jeg er glad, og at jeg bare lader følelserne komme. Det er rart, siger Søren Kragh Andersen på Champs-Élysées.

Han har været en del af et meget succesfuldt Sunweb-mandskab, der på flere etaper drev gæk med alle de andre.

Derfor er der noget at fejre, men den danske dobbeltvinder skal dog slet ikke give den gas. Øjnene er allerede rettet mod en af holdets sponsorers store løb: BinckBank Tour, der starter 29. september.

- Jeg skal ikke feste. Vi skal have en god middag, men jeg skal bare hjem og nyde det lidt. Bare slappe af og lade det synke lidt ind.

- Og så fokuserer jeg på de næste løb. Sæsonen er ikke slut endnu, siger Søren Kragh Andersen, der skal være kaptajn for Sunweb i det belgisk/hollandske løb.

Rasmussen: Fandeme smukt

Tour-fænomen sætter fem rekorder

Se også: Kæmpe gestus fra den store taber

Dansker bag triumf: - Han kom til mit værelse hver aften

Ekspert havde kaldt den, men... - Det er så dumt