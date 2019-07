To sejre på to dage: Men ingen champagne til Asgreen

To fejringer på to dage bliver uden champagne for Kasper Asgreen - men han håber på at kunne smage på vinderdrikken senere i Touren

NANCY (Ekstra Bladet): To sejre på to dage midt i champagne-land plejer at kaste nogle gyldne dråber af sig.

Deceuninck-QuickSteps team manager, Patrick Lefevere, er ikke kendt for at holde på pengene i sådanne situationer – til gengæld holder Kasper Asgreen sig i skindet.

Efter sit styrt og tjek på hospitalet i går nåede han hjem på hotellet i tide til fejringen af Julian Alaphilippes sejr, men champagne blev det ikke til.

- Jeg var med til at fejre det, men sprang lige champagnen over

- Skal du så have i dag (i går, red.)?

- Nej, jeg tror, at så længe jeg stadig er ved at komme mig, så springer jeg champagnefesten over.

- Det betyder vel, at I er tvunget til at vinde flere på et senere tidspunkt?

- Ja, det håber jeg. Så jeg kan være med også, ha ha.

Elia Vivianis sejr havde løftet stemningen yderligere på holdet og hos Asgreen, der havde fundet sit sædvanlige smil frem igen.

Det havde han også, fordi det faktisk gik helt okay på cyklen i de 213,5 km fra Reims til Nancy.

- Jeg er positivt overrasket over, hvor godt jeg havde det i dag. Hvis det bliver ved med at udvikle sig på den måde, er jeg snart tilbage på 100 procent.

- Musklerne omkring nakken er ømme, og hele kroppen er generelt øm.

- Det tager lige et par dage for dem at løsne op, siger Kasper Asgreen, der holdt sig i ro og blev bagerst i feltet.

- Ja, det eneste, jeg har bidraget med i dag, er at give Viviani en gel. Det er alt, jeg kan tage æren for. Ha ha.

