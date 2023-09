Tog fusen på alle: - Jeg er tilbage på mit Tour-niveau

Hvis nogen havde været i tvivl inden Vueltaen, så satte Jonas Vingegaard på 16. etape en tyk streg under, at han ikke er kommet til Spanien for at agere hjælperytter. Han er der for at vinde.

Egentlig var han på tredjepladsen som blot tredjebedste Jumbo-Visma-rytter et godt stykke efter holdkammerat Sepp Kuss i førertrøjen.

Men på den korte stigning mod Bejes viste han, at der er langt til Madrid endnu. At han stadig kan vinde.

Fire kilometer fra mål gik Vingegaard på radioen. Beskeden til holdet var, at han havde gode ben og bad om lov til at angribe.

Så det gjorde han. Med overbevisning. Han fik åbnet et hul på et minut, som han holdt til mål.

En decideret røvfuld til konkurrenterne - selvom han overfor Ekstra Bladet ikke helt ville kalde sejren det.

- Det ved jeg nu ikke. Jeg er bare glad for at tage sejren i dag, sagde Vingegaard, der faktisk har næsten de samme fysiske følelser i benene som under sommerens Tour-sejr.

- Jeg følte mig rigtig godt kørende. Jeg vil sige, at jeg næsten er tilbage på mit Tour de France-niveau i dag. Hvis ikke jeg var på det.

Alt er godt

Holdkammerat Sepp Kuss er fortsat i førertrøjen, men hvis han havde noget imod Vingegaards angreb på ham, så skjulte han det god.

- Nej, nej, alt er godt. Så længe en på holdet vinder.

- Jeg mener, at den stærkeste skal vinde, og han viste i dag, at han kører fantastisk, sagde Sepp Kuss, der ikke helt ville svare på, hvem der gav Vingegaard lov til at angribe - om det var ham eller holdet.

- Det handler om instinkt - og det skader ikke at spørge først.

- Men man skal køre på sin fornemmelse, og det var et godt øjeblik. Jonas tog fusen på alle de andre.

Vild finale i vente

I 2020 var Jonas Vingegaard og Sepp Kuss hjælperyttere for Primoz Roglic på Angliru. Foto: David Ramos/Getty Images

Onsdagens 17. etape er ikke lang - men den har finale på det vildeste bjerg i årets løb. Ja, i nogen Grand Tours overhovedet: Angliru.

12,4 km langt med en gennemsnitlig stigningsprocent på 9,8 - og så er der endda et plateau undervejs og en kort nedkørsel til sidst.

En stigning for Jonas Vingegaard, der kørte den tilbage i Vueltaen 2020 som hjælper for Primoz Roglic - og dengang rev favoritfeltet i stykker.

- Det er en meget 'ærlig' stigning, hvor der ikke er mulighed for at ligge på hjul. Den er for stejl.

- Jeg håber på en god dag i morgen igen.

- Men i morgen er også en dag, der passer bedre til Sepp, sagde Jonas Vingegaard med reference til sin førende holdkammerat.

En afgørende stigning

Sepp Kuss selv kørte sammen med Vingegaard i 2020 og var faktisk stærkere end kaptajn Roglic, der endte med at tabe førertrøjen på stigningen.

Så han har respekt for den.

- Det er en meget afgørende stigning, for den er så hård. Den er så stejl, så alle kommer til at sidde på deres yderste.

- Det er en meget, meget hård stigning, forklarede amerikaneren.