Toprytter blev pløjet ned af lastbil: Nu er der opløftende nyt

De to ryttere fra det belgiske Quick-Step-hold, som fredag blev kørt ned af en lastbil under træning i Sydafrika, slipper tilsyneladende uden mén fra ulykken. Det står klart, efter at den værst medtagne, Petr Vakoc, lørdag blev vækket efter en operation i ryggen fredag.

Det første lægetjek efter operationen viste ifølge en pressemeddelelse fra Quick-Step, at den 25-årige rytter reagerede tilfredsstillende, da lægerne undersøgte ham, og han kunne bevæge sig og tale med lægerne. Operationen blev derfor vurderet at være en succes.

- Jeg talte med Petr her til morgen (lørdag, red.), og han var lettet over, at alt var forløbet fint. De seneste 48 timer var nervepirrende, men vi er lykkelige for, at alt er godt nu, siger Quick-Step-træner Koen Pelgrim i pressemeddelelsen.

Pelgrim var en af de første på ulykkesstedet og ydede førstehjælp til Vakoc og Laurens De Plus, som var den anden rytter, der kom til skade. En tredje rytter, luxembourgeren Bob Jungels, slap uskadt fra træningsturen.

- Petr har nu brug for masser af hvile, og vi vil være ved hans side og hjælpe ham, siger Pelgrim.

Petr Vakoc skal forblive på hospitalet i endnu ti dage, før han kan rejse tilbage til Europa, meddeler Quick-Step.

Ulykken skete torsdag, da en lastbil ramte kørte for tæt på rytterne og ramte to af dem med enten et sidespejl eller fronten af køretøjet. Laurens De Plus og Petr Vakoc blev slynget i asfalten og måtte snarest køres på hospitalet.

De Plus fik konstateret mindre stødskader på lunger og nyrer. Han ventedes fredag udskrevet fra hospitalet inden for få dage. Petr Vakoc kom mere alvorligt til skade, idet han pådrog sig flere brud på ryghvirvler.

