Toprytter står af cyklen

En af de største stjerner i det professionelle cykelfelt, nemlig hollænderen Tom Dumoulin, har besluttet at holde pause fra cykelsporten på ubestemt tid. Beslutningen er truffet i samråd med ledelsen på Jumbo-Visma-holdet, som Dumoulin har kontrakt med i denne og næste sæson.

Det skriver det hollandske cykelsite wielerflits.nl. På Jumbo-Vismas hjemmeside forklarer Dumoulin sin beslutning på sit modersmål.

Dumoulins udmelding kommer som en overraskelse, idet han på holdet synes at have nydt enorm tillid og for ganske nylig blev udpeget som en vigtig rytter på årets Tour-hold sammen med Steven Kruijswijk og Primoz Roglic.

Ifølge wielerflits.nl meddelte Dumoulin fredag aften teamledelsen, at han agter at holde pause uden løn, idet han har været ulykkelig som professionel cykelrytter gennem et år. Han ønsker at få tid og ro til at finde ud af, hvad han vil lave i fremtiden og skabe klarhed over, om han overhovedet har lyst til at fortsætte som cykelrytter.

Det er blot få dage siden, at Dumoulin udtalte, at han så frem til 2021-sæsonen, hvor han skulle have kørt brostensklassikere og altså Tour de France.

Dumoulin vandt Giro d'Italia i 2017 som rytter på det daværende Team Sunweb. Han brød efter 2019-sæsonen sin kontrakt til fordel for Jumbo-Visma, hvor han er holdkammerat med danske Jonas Vingegaard.

