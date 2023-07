Tordner mod egen rytter: - Kritiserede alt og alle

Caleb Ewan er ikke længere med i årets Tour de France.

Han var for træt. Udmattet.

Og det er hans chef mildest talt slet, slet, slet ikke tilfreds med.

Lotto Dstnys administrerende direktør, Stéphane Heulot, har nemlig valgt at gå direkte i flæsket på sin egen rytter, efter at den australske supersprinter stod af, da der manglede mindre end 30 kilometer af fredagens 13. etape - kort før finalestigningen, Grand Colombier.

- Jeg er meget skuffet over Caleb, siger Heulot ifølge Het Niewusblad, inden han kaster flere kritiske ord i nakken af Ewan.

- Det er ikke en måde at forlade Tour de France på. Han har hængt med hovedet, og det har jeg svært ved at sige gode ting om.

- En sand mester løfter sit hold, men det har han ikke gjort.

- Caleb kritiserede alt og alle. Holdkammerater, personale og sportsdirektører. Det stoppede ikke.

- I mellemtiden var Calebs spurter under par. Og det havde ikke noget at gøre med hans form, men skyldtes andre ting.

Jonas Vingegaard bestiger Col de Colombier. Foto: Tariq Mikkel Khan

Stéphane Heulot blev indsat som administrerende direktør før jul sidste år. Han startede arbejdet 1. januar og har derfor det overordnede ansvar for mandskabet.

Helt skidt

Længe sad Ewan fredag langt efter feltet helt alene og kæmpede en hård kamp, og de seneste par dage har været alt andet en tilfredsstillende,

I torsdags endte han sidst. En placering, der er langt fra resultaterne på 3. og 4. etape, hvor han hentede en tredje- og andenplads.

Selv har Ewan da også erkendt, at han er trist over at forlade verdens største cykelløb, ligesom holdkammeraten Jasper De Buyst har givet udtryk for, at han er skuffet over australieren.

I alt har Ewan fem etapesejre i Tour de France på sit cv.