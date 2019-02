TOTAL Tour de France-forvirring: Starter den i Danmark?!

I 2021 starter verdens største cykelløb, Tour de France, i København.



Det bekræfter løbets direktør, Christian Prudhomme, i et interview med det franske medie Europe 1's YouTube-kanal. Det fortæller Ritzau.

- Det bliver København for første gang i 2021. De er mødet mellem verdens største cykelløb og verdens største cykelby.

- Jeg er ekstraordinært imponeret af antallet af personer, der cykler i København. I København har de flere cykler end indbyggere, siger Prudhomme ifølge Ritzau til det franske medie.

- Danmark har uden tvivl en stærk generation af unge cykelryttere. Der er ryttere, der har vundet etaper ikke bare i Tour de France, men også i Vuelta a Espanã, siger Prudhomme.

Løbsdirektøren oplyser, at der skal køres en enkeltstart og to etaper i Danmark.

- Det vil starte med en tidskørsel forbi de store monumenter, som København er kendt for. Den vil være lidt over 13 kilometer lang.

- Det vil være en hurtig tur forbi smukke monumenter, også de royale, så det kommer forbi kongefamilien, der har en forbindelse med Frankrig via Montpezat-familien. Det har været med i vores overvejelser, siger Prudhomme.

- Anden etape vil uden tvivl være æstetisk og sportslig interessant, fordi den slutter efter 18 kilometers kørsel over vandet over en gigantisk bro.

- Den tredje etape vil give en fordel til sprintere og gå ned mod den tyske grænse, siger Prudhomme.

Europe 1 har dog sidenhen fjernet historien fra deres hjemmeside, ligesom finansminister Kristian Jensens tweet om, at Touren starter i Danmark i 2021, også er slettet.

Men historien kan dog stadig findes på det franske medies Twitter-profil:

Det er de danske ildsjæle Alex Pedersen og ikke mindst Joachim Andersen, der i over seks år har kæmpet for at hive løbet til Danmark. Andersen opsøgte Tour-direktør Christian Prudhomme i Paris i november 2012, hvorefter det danske bud gradvist tog form.

Siden har parterne udviklet et tæt forhold, som i sommer betød, at Andersen blev indbudt til at møde Marie-Odile Amaury, som er matriark i Amaury Group, en af de største mediekoncerner i Frankrig. Et datterselskab i virksomheden er ASO, Amaury Sport Organisation, som arrangerer Tour de France og en stribe andre løb.

- Det er virkelig en god nyhed, og jeg vil naturligvis være lykkelig, hvis det er rigtigt. Jeg må bare sige, at jeg ikke er orienteret om, at beslutningen er truffet, siger Joachim Andersen til Ekstra Bladet.

- Jeg har ikke set nogen skrive under på en endelig aftale, og indtil der foreligger en underskrevet aftale, har vi i princippet ingenting, siger Andersen.

Heller ikke Alex Pedersen er orienteret om, at beslutningen om en dansk Tour-start er truffet.

Der er en smule misinformationer, men de færreste er vel efterhånden længere i tvivl. Touren kommer til Danmark i 2021´.

Ekstra Bladet følger historien og jagter en officiel bekræftelse.

Opdateres ...