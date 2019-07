Totalt kaos i Touren: Det betyder aflysningen

LA LECHÈRE (Ekstra Bladet): Tour de France 2019 er et løb, der har det hele: Drama, overraskende etaper, spænding – og aflysninger.

Alpernes lunefulde vejr forårsagede fred store mudderskred, der blandt andet dækkede vejen op til Tignes, så 19. etape blev stoppet, og med tider fra toppen af Iseran kunne Ineos’ unge colombianer Egan Bernal trække den gule trøje over hovedet.

Senere på aftenen valgte Tour-arrangør ASO så at aflyse det meste af lørdagens ellers formodede kongeetape af samme grund – hvilket der ikke indvendes meget imod. Billederne fra Cormet de Roselend, som rytterne skulle have passeret, siger det hele:

Derfor skal rytterne lørdag kastes ud i blot 59,5 km fra Albertville til Val Thorens i stedet for de oprindelige 135.

Og det får store konsekvenser for cykelløbet, vurderer Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen.

- Det får den betydning, at nærmest ethvert muligt taktisk træk for at ryste Ineos er trukket ud af ligningen.

- Det gælder både i forhold til Ineos, men også for de øvrige podieplaceringer, siger Michael Rasmussen.

Julian Alaphilippe mistede den gule trøje efter lørdagens gigantiske Tour-drama, hvor etapen pludselig blev afblæst grundet elendigt vejr og jordskred på ruten. Foto: JEFF PACHOUD / AFP

Han kan sagtens forstå, at Jumbo-Visma og i særdeleshed holdkaptajn Steven Kruijswijk er utilfreds med de sidste dages aflysninger.

For med Julian Alaphilippe i problemer i går, øjnede hollænderen pludselig podiet.

- De har vist sig at have et meget stærkt hold, og hvis de skal have Kruijswijk på podiet, skal de have mærket Alaphilippe, og nu er der kun en stigning at gøre det på.

- Alle faremomenter er hevet ud. De cykler 25 km ud af en motorvej, og så drejer de op ad bakke. Vi har også elimineret de to sværeste nedkørsler under Touren (fra Roselend og Côte de Longefoy, red.).

- Lørdag er der trods alt stadig 33,5 op til Val Thorens, men det havde alt andet lige været en anden situation, hvis de også skulle have været over Cormet de Roselend, siger Michael Rasmussen.

Han mener dog, at man stadig godt kan få et godt cykelløb i de godt to timer, det er reduceret til

- Det kan sagtens blive interessant alligevel. Men det afhænger meget af, om Bernal synes, at han skal vinde endnu en etape, eller om de har ambitioner om at slutte som et og to..

- Hvis de gør, som de har gjort de sidste par dage, har de fuld kontrol over cykelløbet med Jonathan Castroviejo, Dylan van Baarle og Wout Poels som hjælpere.

- Men det er specielt. Der er kun et bjerg. Det har været en hel fantastisk Tour, men de sidste par dage har været et antiklimaks, siger Michael Rasmussen.

