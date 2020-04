Tour-aflysning ulmer: Ikke verdens ende

Nu synes det mest sandsynlige Tour-scenarie at være en aflysning lyder det fra den franske regering, der ellers i et godt stykke tid har holdt fast i håbet om et cykelløb til sommer

I Frankrig forbereder man sig efterhånden på, at Tour de France må lide alle sommerens andre sportsbegivenheders skæbne. Nemlig døden.

Eller i hvert fald en aflysning eller udskydelse til næste år. Indtil nu har man forberedt sig på et scenarie, hvor man sigtede efter et cykelløb startende i slut-august, om nødvendigt uden tilskuere.

Den franske regering lader imidlertid til at ville forlænge forbuddet mod store forsamlinger fra den hidtige dato i midt-juli til at vare september igennem, medmindre et eller andet helt usædvanligt skulle ske.

Og ja, det betyder nok, at det sidste søm i sportssommerens ligkiste nu bliver hamret i. Men mon ikke sportsfans har vænnet sig til skuffelserne.

I hvert fald bør det ikke ses som verdens ende, siger den franske sportsminister Roxana Maracineanu i et interview med Eurosport ifølge Velonews.

- Sport er ikke en prioritet i regeringens beslutninger i øjeblikket. Det er helt sikkert. Og hvis Tour de France ikke bliver muligt at afholde, er det ikke verdens ende.

Det ser ikke ud til, at nogen får lov at køre i gult med boblevand i hånden ned ad Champs Elysées i år. Foto: Benoit Tessier/Reuters

Gør ondt i tegnebogen

Selvom det ikke er verdens ende, kommer konsekvenserne dog til at være betragtelige, medgiver hun.

Tour de France med til at sikre mange penge i kassen og dermed finansiere en masse andre aspekter i det franske idrætsliv.

Sponsoraterne og rytternes kontrakter baseres i høj grad på deltagelse i verdens største cykelløb, og den årlige begivenhed løfter ikke kun cykelsporten, men er derudover også med til at løfte hele den franske økonomi over sommeren ved at tiltrække tusindvis af turister.

Så når det nu ser ud til, at der ikke falder regn ned over præsten til sommer, så må degnen altså forberede sig på, at det bliver rigtig tørt et stykke tid.

- Det bliver utvivlsomt enden på mange ting, der blev støttet op af de indtægter, som sportsbegivenheder som Tour de France indbringer. Vi bliver nødt til at genopfinde os selv, hvis det år sportsår ryger, lyder det fra Maracineanu.

Derudover går hun så langt som til at udelukke, at nogen sportsbegivenhed vil blive afviklet med tilskuere som normalt resten af 2020 i Frankrig.

Den nuværende linje fra den franske regering har også været stærkt anbefalet af eksperter i længere tid.

Blandt andet af Devi Sridhar, som er professor i folkesundhed ved University of Edinburgh og derudover rådgiver for den skotske regering. Hun opfordrede på det kraftigste til en aflysning. Faktisk mente hun ikke, de havde andet valg.

- De bliver nødt til at veje risiciene op mod fordelene. Tusinder af mennesker fra hele verden samlet sammen, bevægende sig fra by til by. Det er lige her, en virus kan trives bedst - det er en opskrift på katastrofe, uddyber Sridhar og fortsætter.

- Der er helt klart en risiko for, at Tour de France-afviklingen ville kunne ende ud i en ny lockdown.

Derudover var hun også skeptisk over for, hvad håndhævelsen af et forsamlingsforbud samtidig med, at Tour de France afvikles, kan føre til.

Ekstra Bladets ekspert Michael Rasmussen forudså allerede samme problemer, da idéen første gang kom på bordet.

- Jeg tænker, at det lyder som et absolut logistisk mareridt. Hvor meget politistyrke vil det ikke kræve at holde mennesker væk fra 3500 kilometer offentlig vej? spurgte han retorisk, da idéen først kom på bordet i marts.

