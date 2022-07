Tour-bombe: Magnus Cort udgår

Verdens største cykelløb har kostet endnu et offer. Denne gang er det danske Magnus Cort, der er syg, oplyser hans hold til Ekstra Bladet. Han er også smittet med coronavirus, skriver EF

Han nåede at tage sin anden Tour de France-sejr i karrieren, men nu er det slut.

Magnus Cort stiller ikke til start på 15. etape.

Det bekræfter hans hold EF Education overfor Ekstra Bladet og oplyser, at danskeren døjer med sygdom. På Twitter skriver EF, at han til morgen vågnede op med feber og hovedpine, og senere testede han så positiv for coronavirus.

Artiklen fortsætter under opslaget..

'God bedring, mester', lyder det blandt andet.

Mandefald

Dermed er to danskere udgået af årets Tour, da Kasper Asgreen (Quick-Step) sagde stop forud for 9. etape.

Tidligere søndag blev det en kendsgerning, at Jonas Vingegaards hjælper - Primoz Roglic - heller ikke stiller til start på ruten fra Rodez til Carcassonne.

Også Simon Clarke, der er holdkammerat med Jakob Fuglsang på Israel-mandskabet, må forlade løbet med en positiv coronatest. Han vandt den brostenstunge 5. etape.

Annonce:

Inden sit farvel satte Cort et gigantisk aftryk på det prestigefyldte løb, der startede i Danmark.

Bornholmeren tog den prikkede bjergtrøje på de danske landeveje, og det var en bedrift, han toppede i tirsdags, da han vandt 10. etape.

Det er første gang, han ikke fuldfører en Grand Tour.

Humøret er højt i 'Ekstra Tour'-studiet efter Corts spektakulære etapesejr. Jacob Piil, der selv er tidligere etapevinder, giver sit bud på, hvad sådan en sejr betyder for Magnus Cort. Lyt til 'Ekstra Tour' under hele touren, der, hvor du lytter til podcasts. Tidligere etapevinder: Det betyder sejren for Cort

--------- SPLIT ELEMENT ---------