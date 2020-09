Tour-chok: Flår den gule trøje af stjernen

Adam Yates (Mitchelton-Scott) er ny mand i front af Tour de France, da Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) blev straffet for at modtage forplejning under afslutningen af 5. etape

En knastør og kedelig 5. etape fik få minutter efter sin afslutning et eksplosivt efterspil.

Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) har mistet sin førerposition i Tour de France. Den gule trøje er flået af franskmanden som konsekvens af en tidsstraf på 20 sekunder.

Ny mand i spidsen for løbet er i stedet britiske Adam Yates (Mitchelton-Scott).

Årsagen hertil skal findes i reglementet, der forbyder ryttere at modtage hverken spise eller drikke i løbet af de sidste 20 kilometer på en etape.

Det havde Alaphilippe formentlig ført i glemmebogen på onsdagens kedsommelige affære, da han 17 kilometer før målstregen i Privas greb ud og sikrede sig en vandflaske fra en soigneur. Det viser tv-billeder fra ruten.

Ifølge Cyclingsnews har Alaphilippe fortalt fransk tv, at han lige nu afventer bekræftelse på, at straffen står ved magt, og han dermed mister sin plads som førende i klassementet. Sikkert er det, at han ikke angrer sin aktion.

- På ingen måde. Det var en meget lang og kedelig etape med en meget nervøs finale. Jeg måtte forblive koncentreret for at forsvare trøjen og prøve at vinde etapen med Sam (Bennett, red.), som nu er i den grønne trøje, hvilket er gode nyheder, siger Alaphilippe

- Men Voila! Hvis det er sådan, det er, så er der ingen bekymringer fra min side. I morgen skal jeg hive mig selv op, og vi vil ikke tale om det længere, lyder det fra franskmanden.

Alaphilippe er nu tilbage i den jagtende rolle - fra en 16. position i den samlede stilling. Heldigvis for publikum-favoritten er der god mulighed for at vinde tabt terræn tilbage, når feltet i morgen er tilbage i højere luftlag.

Den tur glæder Adam Yates sig formentlig ekstra meget til. Turen fra Le Teil til Mont Aigoual bliver britens første i karrieren, hvor han er iklædt den ikoniske gule førertrøje.

- Jeg var i bussen og havde allerede været i bad. Vi ventede bare på, at de sidste kom ud af bruseren, så vi kunne køre hjem til vores hotel.

- Nogen ringede til vores direktør og sagde, at jeg skulle i gult. Så var det med at komme hen til podiet, siger den overraskede Mitchelton-Scott-kaptajn.

