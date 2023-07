Tour-chok vækker opsigt: - Det havde vi ikke forventet

Jumbo-Vismas sportsdirektør, Frans Maassen, er overrasket over, at tvillingebrødrene Adam og Simon Yates formåede at sætte Tourens topfavoritter skakmat på første etape

Eksperter og kommentatorer har fået rigeligt at analysere på efter lørdagens højdramatiske indledning på Tour de France.

Det samme kan siges om sportsdirektørerne i feltet, som fik de første svar på styrkeforholdet i toppen af klassementet, og givetvis også et par nye spørgsmål at forholde sig til.

Hvem havde f.eks. forudset, at tvillingebrødrene Adam Yates (UAE Team Emirates) og Simon Yates (Jayco-AlUla) ville krydse målstregen som nummer et og to efter et vildt søskende-show på nedkørslen fra Côte de Pike.

I hvert fald ikke Jumbo-Vismas sportsdirektør, Frans Maassen, der ser den opsigtsvækkende familiebedrift som en tidlig Tour-overraskelse.

- Det havde vi ikke forventet, men vi vidste, at det ville blive et meget hårdt cykelløb for alle, og jeg synes, at vi som hold står virkelig stærkt. Jonas gjorde det virkelig godt, så helt overordnet er jeg meget glad for dagens præstation, siger Maassen til Ekstra Bladet.

Lørdagens etapevinder, Adam Yates, var en del af frontgruppen på finalestigningen, men drev senere væk fra konkurrenterne sammen med sin tvillingebror, Simon Yates, så 1. etape endte i en stor familiefest. Foto: Tariq Mikkel Khan

Stor ros til Pogacar

Den rutinerede hollænder kunne se sidste års Tour-vinder sidde med helt fremme på den vanskelige finalestigning, hvor der var følgeskab af rivalen Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), som ikke viste nogen form for svaghedstegn trods sin lange løbspause.

Slovenerens høje niveau var dog – modsat tvillingebrødrenes triumftog – ikke noget, der kom bag på Maassen.

- Han er en stor mester og har præsteret utrolige ting. Der var ingen tvivl om, at han ville være på et højt niveau. Det overrasker mig ikke, siger sportsdirektøren.

Takket være tredjepladsen kunne Pogacar sætte fire bonussekunder ind på klassement-kontoen, hvorfor den angrebsivrige førsteudfordrer har etableret et lille hul til Jonas Vingegaard, der kom i mål samtidig med rivalen.

De havde følgeskab af flere af de øvrige topkandidater, heriblandt Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), men to erfarne podiebejlere manglede i flokken.

Enric Mas (Movistar) og Richard Carapaz (EF Education-Easypost) styrtede ulykkeligvis på nedkørslen af næstsidste stigning og er begge ude af Tour de France.

