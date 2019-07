Tour-dansker afslører: Rødvin og røverhistorier

BRIOUDE (Ekstra Bladet): Der er nu ikke noget som god stemning på værelset.

Det får Christopher Juul-Jensen til overflod, efter at værelseskammerat Daryl Impey søndag suverænt afviste Tiesj Benoot i spurten blandt de sidste tilbageværende fra dagens store udbrud.

At det blev Impey lå egentlig ikke helt i kortene, da sydafrikaneren efter 8. etape var både ærgerlig og skuffet over, at Touren indtil nu ikke var gået som håbet.

Men så trådte værelseskammeraten til.

- Han kunne ikke forklare, hvorfor han i går havde så gode ben.

- Så jeg sagde til ham, ’Slap af. Nu er der hul igennem. Så kan det være, at du kører i udbrud og vinder i morgen’.

- Og så kører han kraftedeme i udbrud og vinder. Det er dejligt. Dejligt med en etapesejr i den første uge, sagde Juul-Jensen ved holdets bus.

Daryl Impey havde ingen problemer med at vinde spurten over Lotto-Soudals Tiesj Benoot. Men trods sejren slipper han ikke for at lave kaffe til Christopher Juul-Jensen mandag morgen. Foto: Jeff Pachoud/AFP/Ritzau Scanpix

Han sad selv nede i feltet og koncentrerede sig mest om at holde holdkaptajn Adam Yates ude af problemer. Men han glædede sig, hver gang han fik en god melding fra udbruddet.

- Vi fik at vide i radioen, at Impey var alene med Tiesj Benoot, og så var det bare at vente på, at meldingen kom.

- Vidste du allerede der, at den var så godt som hjemme?

- Ja, næsten. Men jeg var alligevel bange for at føle mig for sikker.

Men sprint-stærke Impey fejlede ikke, så nu er der lagt op til en hyggelig aften på værelset.

- Det håber jeg. Han er i hvert fald meget sød. Han laver kaffe til mig hver morgen, så han havde allerede vundet inden i dag. Ha ha.

- Vi skal nok ikke drikke os i hegnet i aften, men vi skal i hvert fald nyde et glas rødvin og fejre det. Bestemt.

- Og jeg skal nok også lige have lidt røverhistorier ude fra udbruddet.

- Og så laver du måske kaffe i morgen?

- Nej, det tror jeg ikke. Ha ha ha ha.

