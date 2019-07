Tour-dansker bag ny sejr: - Det er overvældende

GAP (Ekstra Bladet): Christopher Juul-Jensen vinder ikke mange cykelløb. Tre er det blevet til efter 13 år i det professionelle felt og ni på World Touren.

Den 30-årige Mitchelton-Scott-rytter er nu heller ikke hyret til at hente sejre – men til at skabe dem. Og det gjorde han onsdag, da holdkammerat Matteo Trentin kørte væk fra de øvrige i resterne af dagens udbrud og kom først til stregen i Gap.

Holdets fjerde etapesejr i denne Tour.

- Det er overvældende at vinde fire etapesejre i Tour de France. Det er stadig kun syv hold, der har vundet etaper. Det viser, at vi er et af verdens bedste hold, og det er fantastisk at være en del af, sagde Juul-Jensen ved holdets bus.

Her var stemningen som altid rigtig god.

- Det bliver ikke kedeligt at vinde. Vi nyder det hver gang, og vi får et glas rødvin. Vi viser, at selv om vi vinder etaper, er vi gode til at holde fokus frem mod næste dag og samtidig nyde det. Det er gaven ved at køre på dette hold.

På pressemødet fremhævede Matteo Trentin sin danske holdkammerat:

- Chris var med mig derude, og vi aftalte, at han skulle dække angrebene og få mig med i den rigtige gruppe. Det lykkedes perfekt – han var rigtig stærk i dag, sagde Matteo Trentin.

Ros er fint for Christopher Juul-Jensen, men han har det mere stramt med at få for meget.

- Jeg vil på ingen måde tage æren for sejren. Det var min hovedopgave at holde det hele så flydende så muligt, inden der blev rykket i finalen. Det var planen fra start, og det lykkedes. Endnu et bevis på, at vi har ramt den meget godt her i Touren.

- Tror du, at det kan komme flere?

- Det tror jeg godt, der kan.

