Tour-dansker bekymret: - Det bliver ikke bedre

CASTRES (Ekstra Bladet): Stemningen er lidt mat på Astana i disse dage. Efter at hele holdet blev fanget i sidevinden mandag, og kaptajn Jakob Fuglsangs podie-ambitioner fik et ordentligt skud for boven.

På hviledagen tirsdag var der var der igen kommet luft i lungerne efter mavepusteren. Også hos Magnus Cort - der ser fremgang i sin brækkede finger efter styrtet på 4. etape, men også mærker lidt mere end forventet til sit højre knæ.

- Der er nogle smerter i det.

- Indtil videre holder vi det i skak. Det går ikke væk, og det er heller ikke blevet værre - heller ikke efter styrtet.

- Er det noget, du er bekymret for?

- Ja, lidt. For ovenpå sådan et slag vil man gerne have, at det fortager sig efter en dag eller to. Det er dog ikke blevet værre, men som sagt heller ikke forsvundet.

- Det er ikke noget, der for alvor generer mig, når jeg kører. Men det er selvfølgelig noget, vi er opmærksomme på, siger Magnus Cort til Ekstra Bladet.

På pluskontoen er det så, at den brækkede lillefinger på venstre hånd er så meget i bedring, at han kan smide den klodsede skinne, han har gået med - og formentlig få lidt mere ro i kroppen.

Magnus Cort har siden 5. etape kørt med en skinne på sin lillefinger. Foto: Michael Rasmussen

- De sidste par dage har jeg kunnet mærke fremgang. Jeg har kompenseret en del, så jeg har haft lidt ondt i maven og ryggen.

- At sidde på cyklen er ikke noget problem. Men når det bumper, og der er nedkørsler og den slags, så er det svært.

- Nu er fingeren ved at blive bedre. Og med en hviledag, så tror jeg, at jeg kan sidde mere lige på cyklen, siger Magnus Cort.

Han og resten af feltet genoptager Touren onsdag, hvor der på 11. etape venter 167 km fra Albi til Toulouse i relativt fladt terræn.

