Tour de Farce: Sådan gik det galt

Alle lader til at vide, at Tour de France kommer til Danmark i 2021, men det kniber med den officielle bekræftelse. Den kommer dog angiveligt torsdag

Allerede tirsdag svirrede rygterne på Christiansborg om, at Tour-arrangør ASO omsider har lagt sig fast på, at Tour de France begynder i København i 2021, og onsdag kom så bekræftelsen fra Tour-direktør Christian Prudhomme på den franske radiostation Europe 1.

Nyheden klædt i gult røg øjeblikkeligt på alle digitale forsider, men så tabte den pludselig momentum. For ingen kunne bekræfte nyheden, og Europe 1 fjernede artiklen fra nettet, og så anede ingen, hvad der var op og ned.

På få minutter endte det hele i en pinagtig Tour de Farce foranlediget af, at den ellers topprofessionelle Christian Prudhomme tilsyneladende havde talt over sig.

Selv landets finansminister erklærede Tour-starten i Danmark for officiel, men Kristian Jensen måtte siden trække sit tweet tilbage.

Nogle gange er man for hurtigt. Og når den artikel, som man linker til bliver trukket tilbage, så trækker jeg også mit forrige tweet tilbage :-) — Kristian Jensen (@Kristian_Jensen) 20. februar 2019

Kulturminister Mette Bock har derimod ikke fjernet sit tweet, der mere end antyder, at det franske etapeløb starter på dansk grund.

Ildsjæle ikke orienteret

End ikke de to ildsjæle, der siden november 2012 har arbejdet hårdest for at få løbet til Danmark, kunne bekræfte, at en aftale var indgået. Alex Pedersen og Joachim Andersen var ikke orienteret om, at Prudhomme ville gå i pressen med den glædelige nyhed.

- Det er virkelig en god nyhed, og jeg vil naturligvis være lykkelig, hvis det er rigtigt. Jeg må bare sige, at jeg ikke er orienteret om, at beslutningen er truffet, sagde Joachim Andersen til Ekstra Bladet.

- Jeg har ikke set nogen skrive under på en endelig aftale, og indtil der foreligger en underskrevet aftale, har vi i princippet ingenting, sagde Andersen.

Det må anses for at være utænkeligt, at Andersen og Pedersen skulle få besked om en dansk Tour-start via medierne. De har over år møjsommeligt opbygget et fortroligt forhold til Christian Prudhomme, og en varm, direkte forbindelse er etableret mellem Prudhomme og Andersen.

Joachim Andersen blev under sidste års Tour de France indbudt til at møde Marie-Odile Amaury, som er matriark i Amaury Group, en af de største mediekoncerner i Frankrig. Et datterselskab i virksomheden er ASO, Amaury Sport Organisation, som arrangerer Tour de France og en stribe andre løb.

I de senere år har danske ministre på skift besøgt Tour de France og selv på allerhøjeste plan har der været talt om en danske Tour de France-start. Den franske præsident Emmanuel Macron og statsminister Lars Løkke Rasmussen har udvekslet høfligheder om løbet både ansigt til ansigt og via sms.

I august overrakte Macron en gul førertrøje til Løkke Rasmussen under et besøg i København, og da var få i tvivl om, at Danmark stod særdeles stærkt i kapløbet om den eftertragtede Tour-start.

Christian Prudhomme har været i København ved flere lejligheder og diskuteret en eventuel Tour-start med blandt andre Lars Løkke Rasmussen og Københavns overborgmester, Frank Jensen. Foto: Jonas Olufson

Ekstra Bladet har forgæves kontaktet ASO-pressechef Philippe Sudres for en kommentar, mens Fabrice Tiano, som er chef i pressecentret under Tour de France, i en tekstbesked meddeler, at der ingen kommentar er at hente i ASO.

Europe 1 publicerede ud på eftermiddagen en redigeret version af artiklen med Prudhomme, men da bar den præg af, at der var tale om en nyhed, som end ikke Europe 1 endegyldigt har fået bekræftet. Prudhomme er ikke citeret direkte for at sige, at løbet begynder i København i 2021.

Derimod taler han om det bud, som København og Danmark har givet på den store åbningsfest, ’Le Grand Départ’. Han roser Danmark og taler om København som verdens cykelby nummer ét – hvilket han har gjort ved flere lejligheder tidligere.

Ifølge Europe 1 bliver der tale om en 13 kilometer lang enkeltstart i København efterfulgt af to landevejsetaper. Først en etape fra Roskilde til Nyborg og sidst en etape fra Vejle til Sønderborg. Derpå holder løbet ekstraordinært hviledag for at flytte den enorme Tour-karavane længere sydpå.

Står Europe 1’s oplysninger til troende, er Odense blevet vraget som etapeby, idet den fynske hovedstad i det oprindelige bud var udpeget som mål for anden etape. Ekstra Bladet har forsøgt at indhente en kommentar fra Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel, men vi traf kun hans rådgiver, Jon Gehlert.

- Borgmesteren har ingen kommentar til Tour de France før den officielle udmelding torsdag, lød det fra Gehlert, som ikke ønskede at oplyse yderligere.

