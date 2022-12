Tour de France bekræfter: Dropper stor tradition

Når rytterne kører over målstregen i sidste etape af Tour de France i 2024, sker det ikke i Paris.

Det bekræfter Tour de France i et opslag på Twitter.

Normalt slutter paradeetapen på den legendariske brostensstrækning på Champs‐Élysées i hjertet af Paris, men i 2024 slutter løbet i kystbyen Nice.

- Efter 110 udgaver, der er afsluttet i Paris eller i de nære forstæder, slutter Tour de France for første gang langt fra Paris i 2024 med en målstreg i Nice 21. juli, skriver Tour de France på Twitter.

OL i Paris

Flere medier har tidligere skrevet, at folkene bag verdens største cykelløb planlagde en alternativ slutby til løbet i 2024.

Årsagen er, at OL skal afholdes i samme periode i Paris, og det er ikke forsvarligt at afholde to så store begivenheder lige op ad hinanden.

Udover den ukurante slutby vil løbets start også foregå et helt nyt sted.

Touren starter ifølge det italienske medie Gazzetta dello Sport i Italien, og det er første gang, løbet starter i støvlelandet.