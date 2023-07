Tour de France-danskere har enormt fokus på enkeltstart

Søndag triller verdens bedste kvindelige cykelryttere ud på den anden udgave af den relancerede Tour de France.

Og hvis man vil vinde løbet i år, skal man i modsætning til sidste år vise, at man kan finde ud af at tæmme en enkeltstartscykel.

Den allersidste af de otte etaper er nemlig en 22,6 kilometer lang kamp mod tiden, og Cecilie Uttrup Ludwig er bevidst om udfordringen.

- Jeg kan godt lide disciplinen, og hvis man gerne vil være klassementrytter, så skal man kunne finde ud af det. Rom blev ikke bygget på én dag, men vi arbejder på det, siger Uttrup Ludwig, som jagter en topplacering.

- Jeg håber på og drømmer om et Tour de France-podie, så det er det, jeg arbejder henimod, siger den 27-årige FDJ-rytter.

Cecilie Uttrup Ludwig kan prale af, at hun tre gange i karrieren har vundet DM i enkeltstart, så hun er ikke helt ueffen på tempomaskinen.

Tidligere på sommeren måtte hun dog nøjes med andenpladsen ved DM, efter at hun i et par år ikke har kørt konkurrencer på enkeltstartscyklen.

Emma Norsgaard smadrede al konkurrence, og Movistar-rytteren har da også ambitioner om at vise sig frem i kampen mod uret ved Tour de France.

- Jeg håber, at jeg kan gøre det rigtig fint på enkeltstarten. Jeg har ikke som sådan nogen mål for de andre etaper, for jeg er hjælperytter. Men på enkeltstarten vil jeg gerne give den gas, siger Norsgaard.

På de første syv etaper skal Emma Norsgaard bryde vinden for den forsvarende Tour de France-vinder, Annemiek van Vleuten.

Men på enkeltstarten får hun altså frit spil.

- Jeg tror ikke, jeg kommer på podiet, men det er et spørgsmål om at få en fornemmelse af, hvor jeg står i forhold til verdenseliten. Jeg håber på top-10. Det vil være helt fantastisk, siger hun.

Emma Norsgaard har for nylig vist rigtig fine takter - også på enkeltstartscyklen. Ved Baloise Ladies Tour kørte hun sig ind som nummer seks på prologen og nummer tre på enkeltstarten og sluttede samlet som nummer to.

Cecilie Uttrup Ludwig kørte i begyndelsen af juli Giro d'Italie Donne. Her sluttede hun som nummer seks i det samlede klassement.

Hun kørte også enkeltstart, men var en af de få, der nåede i mål, før etapen blev afblæst på grund af dårligt vejr.