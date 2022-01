Tour de France får hård start i Baskerlandet i 2023

Det bliver et hårdt udlæg for rytterne i 2023-udgaven af Tour de France. Det afslører løbsdirektør Christian Prudhomme i den spanske by Vitoria onsdag.

Touren, der sættes i gang i den spanske region Baskerlandet, indledes med en række hårde og kuperede etaper, fortæller Prudhomme.

Starten i Bilbao 1. juli var allerede annonceret, men onsdag blev det også afsløret, at etapen også får mål i Bilbao og kommer til at strække sig over 185 kilometer.

Etapen er beskrevet som 'meget krævende' og vil omfatte flere korte og stejle stigninger, herunder to kilometer op ad Pike Bidea, når der resterer ti kilometer af etapen.

2. etape indledes i Vitoria, og her skal rytterne udsættes for 210 kilometer i det bjergrige Baskerlandet med mål i San Sebastian.

På den efterfølgende dag vil rytterne passere grænsen ind til Frankrig.

Det er anden gang, at Tour de France indledes i Baskerlandet. Sidste gang skete det i 1992, da løbet blev skudt i gang med en prolog i San Sebastian.

I 2022 starter Tour de France i Danmark, og dermed indledes verdens største etapeløb uden for Frankrig to år i træk.