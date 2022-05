Tour de France-feber: Ikon spottet i København

Fanden er løs i Laksegade.

Under åben himmel og med den friske havduft fra vandet ved Langelinie blev Linda Laugesen på en træningstur mødt af et syn, der i den grad vidner om, at Tour de France-starten i Danmark kun er få uger væk.

Dieter Senft - måske bedre kendt som 'Didi' - hoppede nemlig rundt med sin trefork og horn i panden på stenene ved den københavnske østkyst, og smilet kunne man slet ikke tage fra ham, når det tittede frem under det hvide skæg.

Dieter Senft fra Tyskland er set i Danmark. Foto: All Starr Photo/Laugesen

- Jeg blev helt vildt overrasket og var lige stoppet op for at spise et æble, og så tænkte jeg bare 'hvad laver han her?'. Min første tanke var, 'ham kender jeg', og så fik jeg ellers travlt med at hilse på.

- Det er enormt morsomt at se ham, når man selv har set Tour de France, siden man var en helt lille pige og selv har været racerkører, fortæller Linda Laugesen til Ekstra Bladet.

Hvad han lavede i Danmark næsten to måneder før løbet, fik hun ikke afklaret. Men faktum er, at han er i Danmark.

Tyskeren er en af de mest kendte personer i hele Tour de France-cirkusset. Hvert år pisker han rytterne fremad, hvad enten det er på de flade landeveje eller på de modbydelige stigninger i Pyrenæerne.

Nu har han rundet de 70 år, men siden 1990'erne har 'Didi' fulgt rytterne i Tour de France og i andre store cykelløb.

Og djævleudklædningen er ikke tilfældig. Den stammer fra 'La Flamme Rouge'.

Det franske udtryk for det trekantede flag, der etape efter etape hænger under den sidste kilometerport.

Den djævelske tyske cykelsportsentusiast, Dieter "The Devil" Senft. Foto: Peter Dejong/Ritzau Scanpix

Historisk

Tour de France 2022 er den 109. udgave det store løb. København lægger asfalt til første etape, når alle rytterne skal på enkeltstartscyklen og indtage den danske hovedstad.

Det er første gang nogensinde, at Touren kommer til Danmark, og etape nummer to og tre skal også afvikles på dansk grund, inden rytterne bevæger sig videre.

