Tour de France-hold præsenteres i Tivoli

Inden Tour de France næste år bliver sat i gang i København, får de danske cykelfans mulighed for at lære rytternes navne at kende i Tivoli.

Mandag oplyser arrangørerne af den danske Tour-start, at holdpræsentationen vil foregå på Plænen i den gamle forlystelsespark i hjertet af København.

Det sker onsdag 29. juni, to dage før de 176 ryttere fra 22 forskellige hold bliver sendt ud på den 13 kilometer lange enkeltstart, der markerer løbets start.

Inden selve holdpræsentationen er det planen, at rytterne cykler en kort tur i Københavns gader.

- Med holdpræsentationen i Tivolis smukke forlystelseshave viser vi Danmarks cykelkultur og København – verdens bedste cykelby – frem for hele verden, siger Lars Weiss (S), overborgmester i København og bestyrelsesformand for Grand Départ Copenhagen Denmark, i en pressemeddelelse.

- Vi fejrer løbet og rytterne, og vi laver en folkefest for tusindvis af danske tourfans på Plænen og de mange, som følger med på tv verden over. Det bliver en unik åbningsfejring af den danske tourstart.

Der udloddes 10.000 gratis billetter til holdpræsentationen. De vil blive uddelt i konkurrencer og quizzer i løbet af foråret næste år.

- Tivoli glæder sig til at byde tusinder af danske og udenlandske gæster velkommen til præsentationen af en verdens største sportsbegivenheder, siger Tivolis administrerende direktør, Susanne Mørch Koch.

- Sammen med ryttere og de mange gæster vil vi i Tivoli sikre en festlig ramme, der også vil charmere millioner af mennesker verden over. I en tid, hvor hele Danmark har brug for at få turisterne tilbage, kunne timingen ikke være bedre. Det bliver en fest!

Ud over den indledende enkeltstart i København skal der køres to etaper i Danmark. Løbets 2. etape byder på 199 kilometer fra Roskilde til Nyborg - inklusive en tur over Storebæltsbroen - mens 3. etape går fra Vejle til Sønderborg. En rute på 182 kilometer.

Etaperne i Danmark køres fra 1. til 3. juli. Torsdag præsenteres hele 2022-udgaven af Tour de France i Paris.