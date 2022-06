Tour de France-optakt kan skabe trafikkaos i weekenden

Tusindvis af cyklister i tætsiddende motionsdragter ventes at varme op til sommerens store cykelbegivenhed i Danmark, Tour de France-starten, når motionsløbet Tour de Storebælt lørdag triller hen ad de danske veje.

Og med cirka 16.000 cyklister følger markant mindre plads til biler, busser og anden transport.

Derfor skal man regne med markante forsinkelser i trafikken, lyder det fra både politiet, løbsarrangøren samt Sund & Bælt, der står for Storebæltsforbindelsen.

- Undgå at benytte ruten som bilist. Hvis du ikke kan undgå at benytte ruten, skal du køre i meget god tid, lyder anbefalingen på løbets hjemmeside til trafikanter.

Som afslutning på motionsløbet krydser cyklisterne Storebæltsbroen. Broen er åben under hele løbet, men der kan ventes længere rejsetid.

Brovejens status ændres til landevej, hvor der højst må køres 80 kilometer i timen. Overhaling vil samtidig blive forbudt. Den klare besked fra Sund & Bælt er:

- Kør derfor hjemmefra i god tid og kør gerne over Storebælt før klokken 13 eller efter klokken 21, lyder det i en pressemeddelelse.

Det er dog ikke kun trafikken over vandet, der bliver påvirket af løbet.

Propper i trafikken kan forventes langs store dele af ruten.

Cyklisterne lægger ud med at træde i pedalerne i Roskilde, hvorefter ruten fører dem over Holbæk og Odsherred til Kalundborg. Her er yderligere et startsted for den videre færd ned langs den vestsjællandske kyst.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser onsdag, at afviklingen af Tour de Storebælt vil medføre kortvarige afspærringer visse steder på ruten.

- I Holbæk, men især i Kalundborg, hvor to store hovedfærdselsårer bliver afspærret i flere timer om eftermiddagen, kan der opstå trafikale udfordringer og dermed forlænget transporttid, udtaler chefpolitiinspektør Peter Buhl.

- Politiet, hjemmeværnet og officials vil guide trafikanterne på bedste vis, men også følge trafikafviklingen under cykelløbet, så det giver færrest mulige gener for trafikanterne. Planlæg din køretur på lørdag og overvej behovet herfor, siger han i en pressemeddelelse.

Tour de France-feltet med de professionelle ryttere skal køre stort set samme rute lørdag den 2. juli. Der vil derfor også her kunne forventes trafikale udfordringer.