Tour de France-vinder om doping: - Det var meget sikkert

To Grand Tour-sejre er ikke noget at kimse ad.

Men alligevel er det, som om historien om den tyske cykelrytter Jan Ullrich går på, at han i sin aktive karriere var bedre kendt som den evige 2'er. Eller rettere Lance Armstrongs evige prygelknabe.

Fem gange kunne den tyske Telekom-rytter skule til den terroriserende amerikaner stå øverst så sejrsskamlen med Champs-Élysées i baggrunden. Og i 2006 ramlede cykelrytterens verden sammen, da spansk politi satte sejl i 'Operación Puerto'.

Formålet med 'Puerto' var at knalde lægen Eufemiano Fuentes, der viste sig at stå bag et kæmpemæssigt dopingnetværk. Her var Ullrich blandt andre viklet ind i Fuentes' præstationsfremmende spindelvæv. Tour de France-vinderen fra 1997 benægtede alle anklager, men lige lidt hjalp det. Ullrich blev fyret fra T-Mobile-holdet midt under Touren i 2006.

Jan Ullrich nåede at cykle 12 år professionelt, hvor 11 af dem var for det tyske Team Telekom/T-Mobile-hold. Foto: Claus Bonnerup/Ritzau Scanpix

Annonce:

I den nye Amazon Prime-dokumentar, 'Jan Ullrich - The Hunted', sætter den tyske cykelrytter ord på samarbejdet med Fuentes, og hvorfor han valgte at dope sig.

- Han (Fuentes, red) var en meget sympatisk mand. Jeg mødte ham ikke så tit, men jeg stolede lidt på ham. Og jeg fik at vide, at det var meget sikkert, fortæller Ullrich i dokumentaren ifølge Bild.

- For mig bliver det til snyd, når jeg opnår en fordel. Men det var ikke tilfældet. Jeg ville bare sikre mig lige muligheder.

Opdaget i telefonen

Senere kom det frem, at Ullrich blev opdaget, da hans tidligere sportsdirektør på T-Mobile Rudy Pevenage var sløset og valgte at bruge sin private telefon, da han skulle snakke med den berygtede dopinglægen Fuentes.

Samtalen blev nemlig opsnappet af det spanske politi.

Og så hjalp det heller ikke, at spansk politi ransagede Fuentes' kontor - hvor de fandt blod fra den skandaleramte tysker.

Jan Ullrich blev nævnt ved navns nævnelse på en liste, der blev fundet på kontoret hos den spanske dopinglæge Eufemiano Fuentes. Foto: Ekstra Bladet

Annonce:

Verserende alkohol- og stofmisbrug

Ullrich kom aldrig til at cykle profesisonelt igen, og den pludselige nedtur har naget ham lige siden. I 2007 gik han på pension, og herfra gled den tidligere Vuelta-vinder ind i et mørke, hvor han begyndte at dulme de onde tanker med et alkohol- og kokainmisbrug.

- Jeg er stadig utrolig frustreret, og jeg har stadig ikke bearbejdet det, fortæller den tidligere Tour-vinder ifølge Bild.

- Det kommer alt sammen af det, der skete i 2006. Det kunne jeg aldrig komme over.

Selvom det blev kendt, at Jan Ullrich havde gjort brug af præstationsfremmende midler ved hjælp af den spanske dopinglæge. Lod Jan Ulrich vente på sig indtil 2013 med at offentlig tilkendegive brugen af doping.