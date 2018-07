Afviser doping-spekulation: Jeg kan ikke gøre noget for at bevise det, men...

Hårdt arbejde og stærke ryttere.

Det er hemmeligheden bag Team Skys succes på de franske landeveje, forsikrer Geraint Thomas, som før enkeltstarten på næstsidste etape fører Tour de France.

Lørdag kan den tidligere banespecialist så godt som sikre sig sejren i det prestigefyldte etapeløb som den tredje britiske Team Sky-rytter på syv år.

Bradley Wiggins var den første til at gøre det i 2012, og siden er Chris Froome endt øverst på sejrsskamlen fire gange.

De flotte resultater har gjort Team Sky til et yndlingsoffer for beskyldninger om urent trav. Specielt efter den seneste sag med Chris Froome, der havde for høje værdier, men slap for straf. Men fra den gule trøje lyder det, at der er ingen grund til bekymring.

Fremtiden vil ikke afsløre mørke hemmeligheder, siger han.

- Jeg og holdet gør det på den rigtige måde. Vi træner virkelig hårdt. Jeg kan ikke gøre noget for at bevise det, men resultatet vil holde i fremtiden, siger Thomas.

- Holdet her er super stærkt. Vi har mig, Froome, Egan Bernal - det største talent i lang tid, Luke Rowe, som er en virkelig stærk klassikerrytter. Holdet er bare ekstremt stærkt.

- Jeg kan ikke sige så meget andet. Jeg arbejder virkelig hårdt, og jeg har været uheldig, men det er rart at vide, at det betaler sig, lyder det fra Thomas.

20. etape byder på en enkeltstart fra Saint-Pée-sur-Nivelle til Espelette på 31 kilometer, og søndag afsluttes løbet med den traditionelle paradekørsel, før feltet rammer Champs-Élysées i Paris.

Før lørdagens etape har Geraint Thomas et komfortabelt forspring på 2 minutter og 5 sekunder til Sunwebs Tom Dumoulin.

Den walisiske klassementduks, der endnu ikke har vist svaghedstegn i årets Tour de France, har aldrig opnået en bedre placering end nummer 15 i et af de tre store etapeløb.

Nummer 15 blev han til gengæld både i 2015 og 2016, mens han sidste år måtte udgå som følge af et styrt.

Cv'et tæller nu tre etapesejre i Touren, men Geraint Thomas har også hentet store resultater på banen. I både 2008 og 2012 var han med til at vinde OL-guld med det britiske banelandshold.

