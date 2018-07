Anklaget for snyd: ’Jeg bemærkede intet usædvanligt’

LARUNS (Ekstra Bladet): Sammenbidt af raseri rullede Tom Dumoulin over stregen fredag, idet han efter sin egen faste overbevisning var blevet snydt for vigtige sekunder på nedkørslen fra Aubisque-passet.

Tabet af de kostbare sekunder skyldtes en motorcykelfører med en kameramand på bagsmækken, mente Dumoulin. Køretøjet holdt alt for lille afstand til etapevinder Primoz Roglic, som derfor opnåede en kæmpe fordel af at kunne ligge i motorcyklens slipstrøm, da han angreb, hævdede Dumoulin.

Da Roglic troppede op til det obligatoriske pressemøde i videovognen bag podiet, var hans samvittighed imidlertid ren, lod han forstå.

- Jeg bemærkede intet usædvanligt. Vi har jo alle de samme muligheder i løbet, sagde Roglic, som på et opfølgende spørgsmål om ’de samme muligheder’ afviste at have draget fordel af situationen.

- Det er ikke klogt af mig at kommentere det, for jeg havde ingen indflydelse på det. Det er ikke et anliggende for mig.

- Jeg kiggede ikke på motorcyklen, så jeg ved ikke, hvad afstanden mellem mig og den var. Jeg kan kun sige, at jeg ikke mener, at jeg udnyttede situationen til at skabe hul til de andre, sagde Roglic.

Den slovenske Lotto-Jumbo-rytter er nummer tre i den samlede stilling og kan med en fantomenkeltstart lørdag klatre yderligere op i klassementet. Sandsynligheden for, at det sker, er dog ikke stor, idet han skal besejre storfavoritten Tom Dumoulin med mere end 19 sekunder, hvis han skal avancere.

