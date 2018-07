Chefens slagplan kan spolere Corts sejrschance

Cykelrytteren Magnus Cort har kastet sin kærlighed på søndagens afsluttende Champs-Elysèes-etape, men det er ikke sikkert, at den hurtige dansker får hele Astana-holdet til sin rådighed i jagten på en prestigefyldt sejr.

Astanas general manager, Alexandre Vinokourov, går nemlig med en lumsk plan om, at en af hans ryttere skal tage fusen på sprinterne og køre alene i mål.

Nøjagtigt som Vinokourov selv gjorde i Tour de France i 2005, da han vandt fra et udbrud. Det er den seneste gang, etapen på den berømte boulevard ikke er endt i en massespurt.

Michael Valgren ville være den oplagte mand at sende afsted, men Valgren tvivler på, at han kan gentage sin chefs kunststykke.

- Han har sagt det til os. Men det er en anden tid nu. Det tror jeg ikke, at jeg kan. Jeg skal vist bare igennem og hygge mig, siger Valgren.

Magnus Cort håber naturligvis, at hans holdkammerater i stedet for at begive sig ud på vilde eventyr hjælper ham i positionskampen, når farten bliver skruet i vejret på brostenene i den franske hovedstad.

- Nu må vi se, hvad der sker. Vinokourov har jo luftet over for Valgren og Omar Fraile, at han har kørt alene hjem. Hvis ikke de gør det, kører de nok for mig, siger Cort.

En række af de bedste sprintere er ude af løbet, og superstjernen Peter Sagan er såret efter et styrt. Det er derfor et noget decimeret felt, Cort i givet fald skal dyste imod.

- Det er sidste etape, så den skal i hvert fald have et skud. Der er helt sikkert muligheder. Det bliver ikke nemt, men jeg vil gøre forsøget, siger Cort.

Etapen til Paris er kun på 116 kilometer. Efter planen slutter den lidt efter klokken 19.

