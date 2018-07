Cort blæste på kaptajnen: Rullede igennem med usædvanlig solbrille

ESPELETTE (Ekstra Bladet): Normalt er en enkeltstart et studie i udstyr.

Rytternes cykler og tøj er designet til at være aerodynamisk optimalt.

Derfor var det også højst usædvanligt, at Magnus Cort på sin tur gennem Tourens afsluttende enkeltstart bar en solbrille, der ledte tankerne mere over på ferie end fart.

- Ja, det blev en strand-brille i dag, sagde danskeren i målområdet.

Her afslørede han, at det faktisk var holdkammerat Michael Valgren, der havde udfordret ham til at bruge brillerne.

- Jeg sad og varmede op med dem, og så sagde Valgren, at han synes, at jeg skulle køre med dem.

- Så tænkte jeg, at det kunne jeg godt. Jakob (Fuglsang, red.) var ikke helt enig. Men nu har jeg gjort det, sagde Cort.

Smilet var stort trods massivt tidstab. Men det var kalkuleret. Han rullede igennem ruten for at spare sig til etapen på Champs-Élysées søndag.

Her vil han spurte med, selv om det ikke er den letteste sprint at vinde.

- Der er helt sikkert muligheder. Det bliver ikke let, men jeg prøver.

- FDJ har nok det bedste tog, men derfor er der også hårde kampe for at være der.

- Skal man skubbe med albuerne?

- Ja, det kan ikke lade sig gøre uden. Det bliver der.

