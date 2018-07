Dansk helt bliver drillet: - De siger, at jeg er den dårligste

PARIS (Ekstra Bladet): Den overordnede mission i årets Tour de France slog grueligt fejl, men løbet er alligevel at regne for en succes for det kasakhiske danskerhold Astana, som sikrede sig to etapesejre i løbet.

Derfor blev der trods Jakob Fuglsangs fejlslagne jagt på en podieplacering skålet i champagne i Astana-lejren, da ryttere, sponsorer, holdledelse og familiemedlemmer flokkedes om bussen på Concorde-pladsen søndag.

- Det er det største cykelløb i verden, og det kan man mærke. Der er mange flere mennesker omkring løbet, og det er bare stort hele vejen igennem, sagde Magnus Cort, som fejrede en triumf, da han sejrede på 15. etape i Carcassonne.

- Det var en stor dag sejr for mig, og jeg er blevet lykønsket af rigtig mange af kollegerne i feltet, sagde Cort, som dog af danskerne i feltet er blevet mobbet med den kendsgerning, at han som nummer 68 i den samlede stilling er den dårligst placerede dansker i årets Tour.

- Jeg har vist aldrig kørt i top 100 før, men jeg bliver drillet af de andre danskere med, at jeg er den dårligste dansker i den samlede stilling i Touren i år, sagde Cort, mens han fejrede ankomsten til byerne by med en øl.

- Til gengæld har jeg en etapesejr, og det kan ingen anden dansker prale af, så jeg tror, jeg overlever, sagde Cort.

- Det er dejligt at have gennemført et Tour de France, for det er noget, jeg har ønsket at gøre meget længe, men jeg må sige, at oplevelsen af løbet ikke er så overvældende, når man står midt i det og har vidst, at den dag ville komme.

- Havde du spurgt mig for år tilbage, ville det uden tvivl have været helt overvældende pludselig at stå på Champs Élysées i Tour de France med en etapesejr i bagagen.

- Men nu har jeg jo været professionel i nogle år, og tingene har bygget sig op hen over år. Jeg har kørt på dette niveau mange gange, og jeg har kørt mod disse ryttere i mange andre sammenhænge og har langsomt bevæget med hen imod det her.

- Det har været et naturligt skridt, jeg har taget. Men jeg kan dog godt mærke, at det er større, og det er rart at få sat flueben ud for Touren, lige som det var at sætte flueben ud for de monumenter og andre løb, jeg har kørt, sagde Magnus Cort.

Nu drager han hjem til Bornholm, hvor han i en uges tid blot agter at rulle lidt på sin mountainbike, før han går i gang med sin sidste afpudsning af formen før EM.

