Dansk kys til Sagan: - Noget helt særligt at stå her i Tour de France

Eloïse Steen fra København er kyssepige i Tour de France og var fredag atter på podiet for at kindkysse verdensmester Peter Sagan

VALENCE (Ekstra Bladet): Der er tårnhøje Elsa Boirie, som kysser den bedste unge rytter, og der er flinke Laurence Galon, som næsten dagligt sender løbets førende rytter videre i løbet med et kindkys og en gul trøje.

Og så er der søde Eloïse Steen fra København, der som Skoda-værtinde får lov til at kysse verdensmester Peter Sagan, når han hyldes på podiet som bedste rytter i pointkonkurrencen. Eloïse er kyssepige i verdens største cykelløb og uddeler på podiet i målbyerne den grønne pointtrøje.

- Det er noget helt særligt at stå her midt i Tour de France. Det er virkelig interessant at opleve det hele og se, hvor stort alting er, siger Eloïse Steen, som er 26 år og i de seneste snart seks år har været værtinde ved begivenheder som cykelløbet Danmark Rundt og VM i ishockey.

Hun er uddannet på Copenhagen Business School i ’international business’ og har kun værtindejobbet som en sjov sidebeskæftigelse. Hun har arbejdet for Skoda i flere år og fandt så på at ansøge om at komme med til Tour de France.

Eloïse Steen har tidligere været værtinde i etapeløbet Danmark Rundt. Nu gælder det Tour de France. På skærmen bag hende sender alle Skoda-pigerne (med Eloïse til højre) fingerkys. Foto: Brian Askvig

- Jeg elsker sport og har også fulgt lidt med i Tour de France. Jeg ville gerne prøve at være med i en international gruppe, og så var Touren nærliggende at prøve, siger Eloïse Steen, som har den ufravigelige kvalifikation, når det gælder et job i Tour-karavanen, at hun taler flydende fransk.

- Jeg er meget glad for at være her. Det er helt vildt, så stort det her arrangement er, og det er klart det fedeste, jeg har prøvet som værtinde indtil nu, siger Eloïse.

- Det kunne være sjovt også at komme til andre store sportsbegivenheder. De olympiske lege, for eksempel. Det er sjovt at være med til det her, og jeg lærer også noget af at se, hvordan store internationale virksomheder agerer i praksis.

- Der er dem, der hævder, at dit job er nedværdigende for kvinder, og at kyssepigerne skal afskaffes. Hvad mener du om det?

- Jeg synes bestemt ikke, det er nedværdigende eller kvindeundertrykkende. Det er et arbejde, som ikke kun handler om de fem-ti sekunder, hvor man er i fokus på podiet, siger Eloïse Steen.

26-årige Eloïse Steen er uddannet på Copenhagen Businnes School i 'international business' og har kun værtindejobbet som sjov sidebeskæftigelse. Foto: Brian Askvig

- Præsentationen på podiet er meget formel og elegant, og den er kun en lille del af det, vi laver på en lang arbejdsdag. Både før og efter etapen tager vi os godt af vores gæster i vip-området og sørger for, at de får en god oplevelse.

Ekstra Bladet møder hende på Skodas stand i den mobile startby Le Village, hvor også Tour-vinder Andy Schleck arbejder i år.

Kendisserne vrimler rundt i startbyen hver dag, og Eloïse lærer flere af dem at kende. Det bedste ved jobbet er dog at stå på podiet, som hun gjorde det igen fredag.

- Det er da sjovt at give Peter Sagan et kys på kinden. Det er da noget, man husker, siger Eloïse Steen.

Bundprop i penge-Tour'en - Fuglsang og co. helt til rotterne

Fuglsang om mareridt-etape: Derfor gik jeg kold