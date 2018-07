Dansker kritiserer holdets taktik efter skuffende Tour-resultat

Magnus Cort var med helt fremme, da Tour de France-feltet nærmede sig opløbsstrækningen i Pau på 18. etape.

Men da Arnaud Demare (FDJ) kort efter jublende kunne køre over målstregen efter den afsluttende massespurt, var den hurtige dansker ikke til at få øje på.

Kræfterne var væk, erkender Cort, der mener, at det taktiske oplæg fra Astana-ledelsen var forkert.

- Det gik ikke så godt. Jeg havde fået besked på, at jeg skulle bruge rigtig mange kræfter på de sidste ti kilometer for at sidde helt fremme.

- De (holdets sportslige ledelse, red.) mente, at det var det rigtige. Men det var det ikke. Jeg var eksploderet, da vi ramte 1000-meter-mærket, siger Magnus Cort.

Han blev noteret for en beskeden 20.-plads på den flade etape.

Efter den skuffelse skal det være slut med taktiske eksperimenter, når løbets skal afsluttes med den traditionelle sprint i Paris på søndag.

- Jeg vil gå tilbage til den måde, jeg plejer at køre på, når vi kommer til Champs-Elysees, fastslår Magnus Cort.

Christophe Laporte (Cofidis) blev nummer to på etapen, mens Alexander Kristoff (UAE Emirates) kørte over målstregen som nummer tre.

